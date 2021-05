Errejón se disfraza de moderado en la Cadena SER y Twitter le desenmascara: «Eres la cara amable de Podemos»

Íñigo Errejón quiere evitar sufrir el mismo fracaso político que protagonizó Pablo Iglesias en las últimas horas.

En un intento desesperado por sepultar sus nexo con Podemos, el portavoz de Más País en el Congreso se disfrazó de moderado en la Cadena SER y cuestionó las declaraciones de Juan Carlos Monedero (Podemos) y Carmen Calvo (PSOE) contra los madrileños que votaron a Isabel Díaz Ayuso.

«Yo no entiendo esto de insultar a los votantes madrileños. Cuando el adversario te gana ha interpretado bien el momento, algo que tú no has hecho. Hay que persuadir más y regañar menos”, afirmó Errejón.