Marruecos despliega concertinas y miles de agentes en la frontera de Ceuta y Melilla, mientras Marlaska sólo pone 45 policías y Sánchez sigue de vacaciones

La frontera sur vuelve a experimentar tensión, marcada por una combinación de alambradas, unidades antidisturbios y mensajes políticos contrapuestos.

Según ha informado Vozpópuli, el Ministerio del Interior ha asignado un refuerzo de 45 policías para garantizar la seguridad de Ceuta, mientras Marruecos eleva su presencia en el perímetro y sitúa concertinas en lugares estratégicos.

La situación actual presenta la imagen de dos operativos reflejados, aunque con ritmos dispares.

En el lado marroquí, se han dado a conocer movimientos de antidisturbios, nuevas vallas metálicas y elementos cortantes en zonas cercanas al mar y a los accesos terrestres. En el ámbito español, el objetivo principal es prevenir un nuevo episodio de entrada masiva similar al acontecido a finales de julio, cuando la presión migratoria superó la capacidad de control en el Tarajal, lo que llevó a activar refuerzos extraordinarios.

Una frontera en estado de alerta

Las fuentes disponibles indican que Marruecos ha militarizado el área fronteriza e iniciado la instalación de concertinas y postes metálicos en puntos donde miles de personas intentaron acceder a Ceuta tanto por mar como por tierra. En Melilla, la Guardia Civil ha implementado una nueva barrera marítima en el dique sur para mejorar el control del acceso por mar, siguiendo un enfoque similar al adoptado en el espigón del Tarajal.

Este escenario no es inédito. Después de la entrada masiva de finales de julio, el Gobierno español aceleró la instalación de barreras de contención en el espigón de Ceuta y desplegó al Ejército, la Guardia Civil y la Policía Nacional para frenar nuevas llegadas. Paralelamente, las autoridades marroquíes reforzaron su lado de la frontera enviando un mensaje claro: cerrar el paso y evitar que las convocatorias en redes sociales vuelvan a desencadenar movimientos masivos.

El debate sobre los medios de Interior

La crítica política ha centrado su mirada en la actuación de Fernando Grande-Marlaska. Varias informaciones publicadas recientemente indican que el Ministerio del Interior ha disminuido la presencia habitual de antidisturbios en Ceuta y Melilla hasta cifras muy inferiores a las de otras épocas, con dotaciones que han pasado de 50 agentes por ciudad a 15, según han afirmado sindicatos y medios que citan fuentes policiales.

Por otro lado, el propio Ministerio ha argumentado que ha incrementado la presencia policial en Ceuta tras la crisis, informando sobre 880 policías nacionales y 714 guardias civiles en la ciudad. También anunciaron la llegada de una unidad con 45 nuevos policías y otros 20 agentes de Extranjería y Fronteras. Esta discrepancia en las interpretaciones pone de manifiesto que el debate no se reduce a una cuestión operativa, sino que también es una disputa sobre cómo se percibe la seguridad en la frontera.

La presión política sobre Sánchez

El clima político se ha intensificado por la falta de atención de Pedro Sánchez en medio de la crisis. Varios medios recogen las quejas del presidente de Melilla, Juan José Imbroda, en relación a las vacaciones de Sánchez en La Mareta mientras los problemas en Ceuta continuaban sin resolver. La oposición, así como varios barones territoriales, han aprovechado esta situación para criticar al Ejecutivo por una respuesta que consideran lenta y poco visible en el momento más crítico.

En este contexto, el viaje de Marlaska a Ceuta para entrevistarse con mandos policiales y de la Guardia Civil busca proyectar una imagen de control institucional. No obstante, el problema subyacente persiste: el Gobierno intenta mostrar su capacidad de respuesta mientras la frontera continúa siendo un espacio de presión política, diplomática y humanitaria.

Qué puede pasar ahora

La situación más inmediata está sujeta a dos factores clave. El primero es si las convocatorias en redes sociales se traducen nuevamente en intentos reales de cruce masivo. El segundo es si Marruecos mantiene o incrementa su estrategia de sellado del perímetro, que, por el momento, parece encaminada a endurecer aún más las condiciones en la frontera.

También juega un papel importante el aspecto reputacional. Ceuta y Melilla vuelven a desempeñar el papel de termómetro en la relación entre España y Marruecos. Si Rabat consolida su control y Madrid se limita a refuerzos puntuales, crecerá la percepción de que el problema se gestiona de manera improvisada. Por otro lado, si ambos gobiernos logran coordinar su acción de manera más eficaz, la tensión podría disminuir, aunque no desaparecer por completo.

Algunos datos que ayudan a entender la magnitud

La crisis de finales de julio resultó en una salida masiva de personas hacia Marruecos en apenas horas, mientras España instalaba barreras en el Tarajal.

Marruecos ha sido catalogado por varias agencias y medios internacionales como el país que más ha endurecido su seguridad fronteriza tras los llamados en redes.

ha sido catalogado por varias agencias y medios internacionales como el país que más ha endurecido su seguridad fronteriza tras los llamados en redes. En Ceuta y Melilla, la frontera no solo representa un problema migratorio: también es un asunto de soberanía, presión diplomática y manejo de imagen pública.

Entre los eventos de estas horas, destaca un detalle que no pasa desapercibido: las concertinas regresan a una frontera donde previamente fueron un símbolo de conflicto. La diferencia esta vez es que ahora se integran con drones, patrullas, barreras flotantes y una comunicación política instantánea. Esto transforma cada movimiento en la valla en una señal que tiene repercusiones que van mucho más allá del estrecho.