El SOS del popular Vivas, presidente de Ceuta, ante el pasotismo de Sánchez y Marlaska

La tensión en Ceuta se eleva nuevamente tras el desencuentro con Fernando Grande-Marlaska. El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, ha pasado del descontento a un contundente aviso: con la falta de medidas excepcionales, la ciudad no puede sostenerse, tal y como informa El Debate.

La situación política es diáfana pero incómoda: mientras Moncloa pide serenidad, Vivas reclama asistencia y Marruecos continúa siendo la variable incontrolable.

En este triángulo, la frontera ceutí se ha transformado en un indicador de la relación entre ambos países y de la capacidad del Estado para gestionar crisis que, en teoría, no deberían sorprenderlo.

El choque entre Ceuta e Interior

Vivas no se ha limitado a expresar su queja de manera formal. Su mensaje ha ido más allá, desafiando la estrategia del Gobierno central para manejar la presión en la ciudad autónoma. Según el presidente ceutí, lo sucedido no es solo una crisis migratoria, sino un riesgo para la integridad territorial, una argumentación que eleva la discusión a un plano político y simbólico.

El Ministerio del Interior ha replicado que no es posible declarar una emergencia nacional por este tipo de flujos, ya que la normativa de protección civil no lo contempla. Esta discrepancia, aunque parezca menor, marca una línea divisoria entre una respuesta administrativa habitual y la intervención extraordinaria que Ceuta demanda con insistencia. En términos sencillos, el Ayuntamiento pide un paraguas de protección; el Ministerio insiste en que, desde el punto de vista legal, no existe tal paraguas.

La tensión se alimenta también por la disparidad en las cifras. Vivas sostiene que alrededor de 9.000 personas permanecen en la ciudad tras la avalancha, mientras que Interior reduce esa cifra a unos 5.000. Más allá de los números exactos, esta diferencia tiene repercusiones políticas: si la magnitud del problema varía según quien la cuente, también se altera la presión para implementar medidas urgentes.

Qué pide Vivas y por qué resulta tan incómodo

La solicitud del dirigente popular es clara y directa: retorno inmediato a Marruecos de aquellos que siguen en Ceuta, suspensión de cualquier regularización y prohibición de traslados a la Península. Incluso ha solicitado que Ceuta reciba un trato especial que permita rechazar desde el principio las solicitudes de asilo. Es una propuesta contundente, discutible desde el ámbito jurídico y peligrosa políticamente, ya que afecta a aspectos sensibles como el derecho de asilo y la gestión migratoria.

El fondo de la cuestión es que Vivas ya no se limita a dirigirse a su electorado. Su mensaje va dirigido a Madrid, Bruselas y Rabat. Lo hace desde una ciudad que vive con la frontera al acecho, donde cada incidente repercute de inmediato en la seguridad, el comercio y la percepción de control. El mensaje es casi elemental: si el Estado no actúa con firmeza, la ciudad queda vulnerable ante una nueva crisis.

El viaje de Marlaska, entre el gesto y la frustración

La visita de Marlaska a Ceuta tenía como objetivo calmar las aguas, pero el resultado ha sido limitado. Según los reportes de los últimos días, el ministro afirmó que el Estado estaba reforzando las fuerzas de Policía Nacional, Guardia Civil y los recursos de Defensa, al tiempo que insistía en que la situación estaba bajo control. No obstante, la percepción en Ceuta ha sido más obstinada que los comunicados oficiales.

Este viaje llega, además, tras la visita de Pedro Sánchez, que dejó un regusto amargo en el entorno de Vivas por la falta de garantías concretas. En el ámbito político, los gestos son significativos, pero las ciudades fronterizas dependen de otra cosa: de recursos efectivos, de coordinación y de certezas. Y si una reunión culmina en frustración en lugar de alivio, el titular subsiguiente suele escribirse con letras mayúsculas.

Las consecuencias políticas que ya emergen

El creciente conflicto verbal entre Ceuta y el Gobierno central tiene diversas implicaciones. La primera es interna: el PP liderado por Vivas refuerza su rol como la voz de alarma frente a un Ejecutivo que minimiza la seriedad del asunto. La segunda es institucional: cada desencuentro desgasta la idea de una respuesta coordinada, algo especialmente delicado en una frontera donde los márgenes de error son reducidos. La tercera es internacional: Marruecos se halla nuevamente en el centro de atención, aunque siempre con el cuidado de no desequilibrar unos frágiles lazos diplomáticos.

También existe un ángulo menos visible, pero crucial: el posible precedente. Si Ceuta consigue un régimen excepcional, otros territorios probablemente exigirán tratamientos similares; si no lo logra, Vivas tendrá que justificar por qué la ciudad debe soportar en solitario una presión que considera extraordinaria. En el ámbito político español, las excepciones rara vez se quedan en una única.

Entre las particularidades del caso, una destaca por su carácter casi literario: la palabra “emergencia” se utiliza para debatir sobre protección civil, inmigración, seguridad y soberanía, aunque cada actor tenga su propio significado. Además, Ceuta, por su tamaño, transforma en cuestión de Estado lo que en otros lugares sería solo un expediente administrativo más. En esta ciudad autónoma, hasta el lenguaje adquiere un peso considerable: cuando un presidente menciona un “SOS”, no está haciendo un simple llamamiento; está intentando que alguien responda antes de que llegue la próxima ola.