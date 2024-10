«Estaría justificado pedir el apoyo de los marines, para que apresaran a Maduro. Todo menos encogerse de hombros y suspirar «¡lástima de país!». (Galbana estival/Fernando Savater.)

Entre 2004 y 2011, Zapatero (también conocido como ‘Bambi’) no se levantó al paso de la bandera de los Estados Unidos de América. Sucedió en 2009. Esto es una ofensa grave y así se lo toman en Estados Unidos. ¿Por qué Zapatero quiso ofender a USA? Dijo lo siguiente: ‘No me levanté ante la bandera USA como protesta ante el gobierno español por hacer desfilar a los países cuyas tropas estaban en Irak’.

A mí me parece una grave estupidez que ofendió a un país aliado y tan potente como Estados Unidos. Pero el odio a USA y el pacifismo a la violeta, pueden mucho. Aunque, desde hace años, Zapatero es amigo del dictador venezolano Maduro. Ahora, después del escándalo del fraude electoral en Venezuela, no ha tenido la decencia de exigir los resultados electorales y condenar el fraude. Ha preferido el silencio cobarde y culpable.

EEUU dice que hay evidencia ‘irrefutable’ de la victoria de la oposición en Venezuela. (HuffPost/Agencia Efe.)

Ahora pasemos a otro detalle significativo de cómo respira la izquierda española, o antiespañola, según se mire. El 11 de septiembre de 2001 se produjo el ataque terrorista contra las Torres Gemelas. Murieron unas 3.000 personas. En aquellos momentos, la diputada comunista Ángeles Maestro, estaba en el Parlamento, y dijo: ‘Se lo habían buscado’.

O sea, un socialista y una comunista (presidente y diputada) que tienen más simpatía por los asesinos y los dictadores que con las víctimas. ¿A qué se debe? A que las víctimas son, en un caso, la oposición democrática (la fachosfera), y en el otro caso, son los opresores del mundo, los estadounidenses.

Antes de seguir, recordemos que el odio/desprecio de la izquierda española contra USA, cambia de intensidad, dependiendo de si su presidente es del partido demócrata, o del partido republicano. Cuando es del partido republicano, el odio/desprecio provoca rebuznos de alta intensidad. Recuerdo que hay socialistas decentes e inteligentes, ahora marginados, o expulsados del partido. Joaquín Leguina, Nicolás Redondo, César Antonio Molina y un largo etcétera, pero insuficiente para evitar que el PSOE realmente existente, sea una banda de indeseables sin escrúpulos, capaces de demoler el Estado de Derecho y la nación española.

Volvamos al principio. Tengo mucha simpatía y admiración por Fernando Savater, pero su propuesta tiene serios problemas. La mayoría de la izquierda española (o antiespañola), no reaccionaría como Savater- o como yo- a una hipotética intervención de los marines en Venezuela. ¿Intervención, para qué? Para no permitir el fraude electoral, y la represión brutal del régimen dictatorial de Maduro. ¿Contra quién? Contra los ganadores de las elecciones. La gran mayoría del pueblo venezolano. No intervenir, es permitir que el dictador Maduro se salga con la suya. Que pueda seguir oprimiendo/reprimiendo, impunemente, al pueblo venezolano. Pero la izquierda bramaría contra los marines. ¡Fascistas! Es lo que permite su única neurona.

Hay mucha diferencia entre lo que dice Savater- y yo lo comparto- y la gran mayoría del rojerío anti hispánico. No tiene sentido que USA envíe marines para defender a los ganadores de las elecciones democráticas venezolanas, deponer al dictador Maduro y, encima, recibir insultos de la izquierda.

Que pongan los muertos y el dinero necesario, que ya me encargaré yo de ponerlos a parir y organizar unas cuantas manifestaciones anti USA. ¡Yankee go home! Por otra parte, como dice el dictador Maduro, amigo del socialista Zapatero: ‘Habrá un baño de sangre si la extrema derecha llega al poder’. Posteriormente, dijo que ‘ha resuelto el brote fascista con 2.000 capturados’. Tranquilos, hay idiotas que tragan el peligro de la extrema derecha.

Muy parecido a la excusa que utiliza el ‘puto amo’ con la oposición democrática española. A la que define como ultraderecha, fachosfera… ¿Cómo va a gobernar esta extrema derecha? ¡No lo permitiremos! Sánchez habla como el dictador Maduro. ¿Qué propones, Alberto? ¿Gestión y moderación? ¿Algún consejito de Mariano? ¿Algún acuerdo- uno más- con el PSOE?

Si tienen razón J. A. Vara (Voz Populi): ‘En el PSOE todo es rastrero, tramposo, abyecto’, J.L. Cebrián (The Objective): ‘El PSOE es una secta y amenaza con ser una mafia’, y C. A. Molina (The Objective): ‘Sánchez es una marioneta de Bildu y todos los asesinos’, nos gobierna una chusma socialista que rebosa corrupción, manipulación e indignidad.

Última Hora. La UCO sitúa a Sánchez como «el 1» en los casos Delcy, Air Europa y el binomio Koldo-Ábalos. (El Debate)

¡¡¡Dimisión, ya!!!

Sebastián Urbina