LA DICTADURA PROGRESISTA

El juez (en el Reino Unido) ha admitido que la sentencia busca causar efecto en otros jóvenes manifestantes. Condenan al joven que ondeó una bandera de Inglaterra frente a un centro islámico a más de dos años de prisión. (La Gaceta/2024)

‘El PSOE apoya tramitar la ley para despenalizar las injurias a la Corona, las ofensas a España y el enaltecimiento del terrorismo’. (La Razón/2023.)

Lo primero sucede en el Reino Unido, en un tiempo ejemplo de democracia. Ondear la bandera inglesa frente a un local islámico, no es ‘jarabe democrático’, como decía el comunista Pablo Iglesias. Es un comportamiento antidemocrático y fascista que merece la prisión.

Un musulmán podrá ondear su bandera delante de un edificio oficial inglés y no pasará absolutamente nada. Es más, si alguien importuna al que ondea la bandera musulmana, la policía inglesa le protegerá. Muchos políticos gobernantes- no sólo en Inglaterra- son unos peligrosos gilipollas.

El primer ministro inglés, líder del partido laborista- o sea, un socialista-, Keir Starmer ya reprime la libertad de expresión de los ingleses, aunque es mucho más laxo y comprensivo con los inmigrantes ilegales o irregulares.

Las autoridades progresistas/idiotas inglesas, quieren sancionar a los que critiquen la inmigración ilegal o irregular. También a los que digan que esta inmigración ilegal o irregular provoca más inseguridad ciudadana. ¡Dictadura progresista! La Fiscalía española toma nota porque la parece bien sancionar los delitos de odio. ¿Qué son? Lo que ellos digan.

Recortes a la libertad de expresión por parte de políticos que se dicen ‘progresistas’. Este camino, emprendido por los socialistas ingleses y que el socialista Pedro Sánchez parece seguir, son muestra de una mentalidad antidemocrática, que quiere súbditos obedientes.

No tengo dudas de que la manipulación/represión, irá a más. Una vez que los políticos- en este caso, socialistas- han visto que pueden pisotear a la gente y no pasa nada, seguirán pisoteando, en nombre del progreso. ¡Que viene la ultraderecha! ¡Socorro!

Las criadas mediáticas están subvencionadas para que digan lo que ellos quieren. ¿Qué quieren? Que la gente crea que los que protestan contra la inseguridad ciudadana, vinculada a la inmigración ilegal o irregular, son ultraderecha.

Confían en la capacidad de manipulación de las criadas mediáticas, la escuela adoctrinadora, y las repetidas mentiras de los gobernantes para aborregar a la plebe. Y subir los impuestos. Son como buitres insaciables.

Por cierto, en USA no hay consecuencias penales por la quema de la bandera estadounidense. La Corte Suprema dictaminó que la quema de la bandera es una forma de expresión política.

Significativo. Puedes quemar la bandera de tu propio país sin que pase nada. Pero no puedes ondear la bandera de tu país delante de un centro islámico. Merece-como hemos visto- más de dos años de prisión. Este es el camino estúpido/suicida de la mayoría de los países de Occidente. Hay excepciones. Viktor Orban, primer ministro de Hungría, dijo que no aceptaría propaganda LGTBI en las escuelas y no aceptaría inmigración musulmana porque Hungría es un país cristiano. Más que suficiente para llamarlo ultraderecha. Y muchos bobos se lo creen. ¿Verdad, Alberto?

Quieren hacer creer que Orban, Meloni, Le Pen, Wilders, Abascal, Ventura, etcétera, son el ‘lobo feroz’. Quieren crear ‘cordones sanitarios’ para que la gente solamente les vote a ellos. ¡Socialistas, populares y verdes! Se comportan como chusma, al ver sus prebendas en peligro. Pero de cada vez hay más europeos que no tragan la propaganda antidemocrática de esta tropa impresentable, que lleva a Europa a la ruina.

Lo progresista, es meter en prisión a un joven inglés por ondear la bandera inglesa delante de un centro islámico. Hay que ser muy bobo- o progresista- para creer que esto es democrático.

Estas políticas progresistas conducen al suicidio de Occidente. Dado el fomentado nivel de estupidez, no descartemos que haya manifestaciones callejeras de nativos ingleses progresistas, o de otras nacionalidades europeas, en las que pidan perdón por ser blancos occidentales.

Se debería subvencionar el ‘Día del Orgullo del Inmigrante ilegal’. ¿A qué estamos esperando, fachas?

Finalmente, con pena. Me dan pena los millones de personas que, gracias al sistema educativo/adoctrinador y las criadas mediáticas, se han convertido en plebe aborregada, orgullosa de serlo. Capaz de votar a políticos infames como el ‘Puto Amo’, que ha elegido socios infames, como él. ‘Sánchez asumió por decreto el mando de las catástrofes climáticas y se obligó a prevenirlas y atenderlas’. (A. Naranjo/El Debate) Todo mentira.

‘Meros rehenes en manos de un truhan. Asistimos, casi sin enterarnos, al desmantelamiento progresivo del Estado y sus estructuras a conveniencia exclusiva del capo di mafia. (Jesús Cacho/VozPopuli.)

Los socialistas prefieren ser gobernados por un ‘capo di mafia’ porque es ‘nuestro’. Su fanatismo aborregado les impide ver la realidad. ¡Pobre España! ¡Pobre democracia!

Sebastián Urbina