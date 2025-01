Mi carta a los Reyes Magos, en 2025

Justo es reconocer que lo que pedí a los Reyes Magos en 2024, me lo trajeron.

Tardó medio año en llegar, pero llegó, lo cual ha permitido que estas Navidades hayan sido muy diferentes, para bien, a las frías y solitarias Navidades que pasé el año anterior.

Obviamente, para este año no he pedido a los Reyes Magos que me trajeran nada, si no más bien, que se llevaran.

De momento, no se lo han llevado, pero no desespero que lo hagan antes del verano, y lo dejen, envuelto en papel regalo, en pelotas y sin escolta, en una plaza de Paiporta.