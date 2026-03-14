Inda manda un mensaje ‘chocante’ a Feijóo y Abascal: «Imitad a Sánchez e Iglesias»

Eduardo Inda, director de OKDIARIO, titula en su columna Eduardo Inda manda un mensaje a Feijóo y Abascal: «Imitad a Sánchez e Iglesias», publicada este 14 de marzo de 2026 en La Razón.

En este artículo, sostiene que Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal deben unirse contra Pedro Sánchez, quien etiqueta como ‘adversario común’.

Y lo chocante es que el periodista apela a la política española reciente y a lo que hicieron, en su momento, el socialista Sánchez y el podemita Iglesias para alcanzar el poder.

La idea central que expone Inda es tan clara como obvia: la derecha debe «entenderse» para «reconstitucionalizar España» y dar el golpe final al corrupto e inmoral «sanchismo«.

Reitera el espíritu de su intervención en la gala del décimo aniversario de OKDIARIO, donde lanzó un mensaje directo a los líderes presentes:

«Alberto, Santiago, entendeos. Porque ni el enemigo de Feijóo es Abascal, ni el de Abascal es Feijóo. El enemigo de Feijóo, Abascal y los 48 millones de españoles está hoy aquí con nosotros. Y eres tú, Pedro Sánchez Pérez-Castejón».

Este mensaje resuena en un panorama donde el PSOE muestra signos de debilidad, enfrentándose a un vía crucis electoral en 2026.

«Resulta descorazonador que tras las elecciones de Extremadura y después de las de Aragón los titulares sean las críticas a cara de perro de Feijóo a Abascal y las de Abascal a Feijóo. Los dos, el uno y el otro, olvidan que estas reyertas sólo tienen un ganador: el hermano del biprocesado David Sánchez. Un psicópata que tiene a su histórica mano derecha entre rejas, al más reciente lugarteniente camino de vuelta de la trena y al tercero en discordia, Koldo García, pegándose pesazos en el gimnasio de Soto del Real Entendeos, porque ni el enemigo de Feijóo es Abascal ni el de Abascal, Feijóo».

Las encuestas en Castilla y León, donde Alfonso Fernández Mañueco ha convocado elecciones para el 15 de marzo, anticipan un PP robusto aunque sin mayoría absoluta, Vox con una tendencia ascendente y un PSOE estancado. En Aragón (8 de febrero) y con posibles elecciones en Andalucía (junio), el Gobierno de Sánchez se ve ensombrecido por escándalos que involucran a figuras como Santos Cerdán, José Luis Ábalos o Koldo García, además de tensiones con grupos como Junts y Sumar.

Inda exige una «enmienda a la totalidad del sanchismo», planteando la necesidad de regresar a la España del 78, que describe como «lo más moderno, vanguardista, tolerante y justo». Advierte sobre los «destrozos institucionales» provocados por Sánchez, trazando paralelismos con regímenes como los de Venezuela o México:

«Jamás vamos a permitir que nos robes la separación de poderes, que te cargues el Estado de Derecho, que apruebes leyes para apropiarte de la instrucción de los casos penales».

El vía crucis del PSOE parece intensificarse: prórroga presupuestaria, ruptura con independentistas y un calendario apremiante que podría llevar a elecciones generales anticipadas.

En Extremadura, ya han perdido un bastión histórico frente al PP. Feijóo prevé un 2026 marcado por un «vía crucis judicial» para Sánchez, incluyendo asuntos como la financiación ilegal del PSOE.

En Castilla y León, las encuestas indican una lucha reñida entre tres fuerzas:

Partido Líder Proyección PP Mañueco Ganador sin absoluta Vox Por decidir Tendencia al alza PSOE Carlos Martínez Estancado

Inda concluye con una exigencia fuera del guion:

«A los dos políticos que tengo ahí delante, que son los que han de dar la puntilla democrática al autócrata que nos ha caído en desgracia, sí, tú, Pedro Sánchez, les ruego que hagan una enmienda a la totalidad del sanchismo».

«Pedro Sánchez, no pasarás».

Esta invitación a la unidad marca un camino claro para una derecha que podría transformar el escenario político en este año decisivo.