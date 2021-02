La manada de búfalos carga en masa contra el leopardo para salvar a una de sus crías

No es inusual, porque en sus genes llevan escrito que su fuerza esta en la masa.

Una manada de búfalos se movilizó rápidamente para salvar a una cría, cuando un leopardo la agarró entre sus fauces.

La pelea la captó un visitante del Parque Nacional Yala de Sri Lanka el pasado 31 de enero, precisa Newsflare.

El felino se acerca a la manada y ataca a una cría que aparentemente está a salvo entre otros ejemplares mayores.

Los búfalos reaccionan inmediatamente y persiguen al leopardo.

Sin embargo, el carnívoro logra agarrar del cuello a su víctima durante algún tiempo.

A herd of buffalos showed a strength of courage by saving a calf from the grips of a hungry leopard at the Yala National Park last afternoon, in this rare and exclusive footage caught on camera by Andrew Fidel Fernando. This video has been widely shared across Whatsapp. pic.twitter.com/jVBzNgXePx

— DailyMirror (@Dailymirror_SL) February 1, 2021