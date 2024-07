Pola Jankowska, la influencer que vino del frío, opina sobre las feminazis: «Son mujeres que llevan muchas heridas por dentro»

Durante las pasadas elecciones generales, la ideología de género fue el tema central en el debate a tres celebrado en el plató de RTVE.

Santiago Abascal, candidato de Vox a la presidencia del Gobierno, criticó la ambigüedad de las posiciones de los partidos del gobierno de coalición en esta materia. Preguntó a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz: «¿Qué es para usted una mujer?». Sánchez permaneció en silencio, sin responder a la pregunta, como si con él no fuera la cosa. En su lugar, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, devolvió la pregunta a Abascal: «¿Qué es para usted una mujer, señor Abascal?».

Ante la falta de respuesta de ambos, el líder de VOX retomó la palabra para afirmar que él «lo tiene claro». «Si ustedes piensan que un hombre que se autopercibe como mujer es una mujer, están muy equivocados y ponen en riesgo a las mujeres».

Estos despropósitos reflejan los tiempos convulsos y controversiales que vivimos, marcados por debates sobre feminismo radical, pérdida de valores y degradación del ser humano. Nos urge cuestionar hacia dónde nos dirigimos como sociedad.

Sobre este tema conversamos en el plató de Periodista Digital con Pola Jankowska, conocida en las redes sociales como «Pola de Polonia», donde cuenta con una legión de cientos de miles de seguidores.

Pola, mentora de desarrollo personal, instructora de yoga y próxima a licenciarse como psicóloga profesional, nos recuerda los valores que debemos preservar para evitar la decadencia social.

La mentora «que vino del frío» tiene una visión singular sobre el feminismo radical:

«Las veo como mujeres que llevan muchas heridas internas, incluso traumas generacionales, y que sienten miedo hacia los hombres, expresado a través de la agresividad. Donde hay agresión y miedo, no hay amor. Ellas se comportan así porque temen acabar solas y heridas. Prefieren adoptar la idea de ser autosuficientes y de no necesitar a los hombres. Incluso he preguntado en la calle y todas las mujeres me respondieron que no necesitan a los hombres y que el mundo sería mejor sin ellos, que solo se necesita el esperma, no al hombre. Pero todos los hombres me dijeron que necesitan a las mujeres, que ellas dan color al mundo.»

«Ahora también está de moda ser madre soltera. No quiero decir que sea algo malo, pero está de moda no comprometerse, no tener pareja. En mi generación, las relaciones abiertas y sin compromiso son populares. Incluso las infidelidades están tan normalizadas que me asusta, porque no llegamos a ningún punto. Estamos desorientados, no se crean familias… ¡Hay más perros en España que niños!»

Sobre el «Día de la Mujer», Pola nos comenta su experiencia en España: «Para mí fue un choque. Cuando llegué a España, esperaba flores y regalos para el Día de la Mujer. Pero me dijeron: ‘Hoy no vamos al trabajo ni a la universidad. Hoy hay manifestaciones.’ Yo enviaba corazones a mis amigas diciendo ‘Feliz Día de la Mujer’, y ellas me respondían levantando el brazo en señal de lucha. No entendía cómo era posible que en el Día de la Mujer, en lugar de celebrar la feminidad, las mujeres se volvieran más masculinas, compitiendo y gritando por las calles, mostrando agresión y odio. Para mí, eso no es feminidad, es miedo, manipulación y un espacio seguro para expresar una rabia no trabajada ni sanada por dentro.»