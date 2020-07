Muere ‘Jirafa’ Jack Charlton, ganador con Inglaterra del Mundial de Fútbol 1966

Se ha ido otra leyenda. Jack Charlton, hermano del mito Bobby Charlton, leyenda del Leeds United y campeón del mundo con la selección inglesa en 1966, falleció a los 85 años, según anunció su familia.

Charlton, quien en los últimos años padecía de linfoma y demencia, fue también seleccionador de Irlanda durante 10 años.

«No podemos expresar lo orgullosos que estamos de la extraordinaria vida que ha tenido y todas las alegrías que dio a mucha gente de diferentes países. Era una buena persona, honesta, divertida y genuina, que siempre tenía tiempo para la gente», explicó su familia en un comunicado.

Jack Charlton, apodado ‘La jirafa’ por su estatura (1,91 m), pasó toda su carrera en el Leeds United, donde jugó 773 partidos y marcó 96 goles, pese a jugar como defensa central. En Elland Road, con Don Revie en el banquillo, conquistó, entre otros títulos, una liga inglesa (1969) y una FA Cup (1972).

A remarkable man, loved on both sides of the Irish Sea ❤️

A special moment from our trip to Dublin in 2015, as #ThreeLions and @FAIreland fans rose as one to pay tribute to Jack Charlton 👏pic.twitter.com/4vF3euPu7L

— England (@England) July 11, 2020