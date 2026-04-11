Por qué el golfo Pérsico atesora más petróleo y gas que nadie

Visualiza un lugar donde la colisión de placas tectónicas ha cocinado, durante millones de años, el combustible que impulsa al mundo. Eso es el golfo Pérsico, que cuenta con más de 30 campos supergigantes de petróleo, cada uno poseyendo al menos 5.000 millones de barriles. Sin embargo, en medio del aumento de la tensión bélica, sus exportaciones han disminuido un 60% debido al bloqueo del estrecho de Ormuz.

Esta región concentra cerca de la mitad de las reservas convencionales de petróleo del planeta y el 40% del gas, todo ello bajo tan solo el 3% de la superficie terrestre. Países como Arabia Saudita, Irán, Qatar o Irak extraen crudo a ritmos que superan entre dos y cinco veces los niveles alcanzados en el mar del Norte o en Rusia. Pero este tesoro geológico se ha convertido en un polvorín: el conflicto ha dejado anclados a los petroleros y ha disparado los precios del crudo a niveles máximos no vistos en cuatro años.

La colisión que creó un tesoro subterráneo

Todo comenzó hace 35 millones de años, cuando la placa Arábiga chocó con la Eurásica, dando lugar a la elevación de los montes Zagros. Esta intensa actividad geológica deformó rocas, generó fracturas y creó una cuenca sedimentaria bajo el golfo repleta de materia orgánica marina: zooplancton y fitoplancton que se transformaron en hidrocarburos por efecto del calor y la presión.

Rocas fuente óptimas : Capas con un contenido orgánico del 1% al 13% , gruesas y abundantes, perfectas para producir crudo y gas.

: Capas con un contenido orgánico del , gruesas y abundantes, perfectas para producir crudo y gas. Estructuras trampa : Pliegues en los montes Zagros y enormes domos en la placa arábiga, como el campo Ghawar en Arabia Saudita ( 70.000 millones de barriles ) o el complejo South Pars-North Dome , situado entre Irán y Qatar ( 46.000 millones de m³ de gas , equivalente a aproximadamente 200.000 millones de barriles de petróleo).

: Pliegues en los montes Zagros y enormes domos en la placa arábiga, como el campo en ( ) o el complejo , situado entre y ( , equivalente a aproximadamente de petróleo). Reservorios porosos: Calizas fracturadas que permiten un flujo sencillo del petróleo.

No hay otro lugar en el mundo que iguale esta riqueza. El Servicio Geológico de EE.UU. estima que aún quedan por descubrir unos asombrosos 86.000 millones de barriles, además del gas accesible mediante técnicas como la fracturación hidráulica.

Para profundizar más sobre este tema, puedes consultar este análisis detallado realizado por un geólogo acerca de la geología del Golfo.

Ormuz: la arteria estrangulada

El estrecho de Ormuz, que tiene apenas 34 km en su parte más angosta, es la puerta al océano Índico. Por allí transitaban hasta hace poco unos impresionantes 20 millones de barriles diarios de crudo (25% del comercio marítimo global) y alrededor del 20% del gas natural licuado, principalmente desde Qatar hacia Asia.

Sin embargo, todo cambió con la guerra. En marzo de 2026, las exportaciones desde el Golfo se redujeron drásticamente, pasando de los habituales 25 millones a solo 9,7 millones de barriles diarios (según Kpler) e incluso a tan solo 7,5 millones (según Vortexa), lo que supone una caída entre el 61% y el 71%.

País Exportaciones febrero (mb/d) Semana al 15 marzo (mb/d) Caída (%) Arabia Saudita + aliados 25,13 9,71 61 Estimación Vortexa 26,1 7,5 71

La guerra entre los Estados Unidos e Irán ha paralizado completamente el tráfico: petroleros como los llamados Erietta Latsi y Parnassos, anclados sin poder moverse; además hay unos impresionantes 50 millones de barriles flotando almacenados sin poder ser enviados al mercado. Las instalaciones en Asaluyeh (Irán**) están ardiendo. Mientras tanto, Donald Trump menciona conversaciones y planes para «limpiar» Ormuz, pero por ahora el flujo sigue siendo mínimo.

Asia es quien más está sufriendo esta situación: países como China, India, Japón y Corea del Sur dependen en gran medida del crudo proveniente del estrecho; reciben alrededor del 84% desde allí. Los precios del crudo tipo Brent han aumentado un 13%, mientras que el precio del gas europeo ha escalado hasta un 24%. No hay alternativas viables: las rutas terrestres o puertos alternativos no pueden compensar los enormes volúmenes diarios que proporciona esta región.

Impacto global más allá del crudo

El impacto va mucho más allá del petróleo. Fertilizantes y aluminio se ven atrapados justo cuando comienza la siembra en el hemisferio norte. Esto trae consigo una inflación alimentaria y energética que acecha a muchas naciones. Aunque antes ya había recortes en producción por parte de la OPEP+, ahora nos encontramos ante un bloqueo total.

A pesar de todo esto, la singularidad geológica del Golfo garantiza su posición como rey en el ámbito energético mundial. Mientras las tensiones continúen presentes, todos estaremos observando con inquietud cómo se desarrollan los acontecimientos en sus aguas turbulentas.