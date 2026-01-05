Datavault AI y The Dream Bowl lanzan la primera sesión de autógrafos tokenizados del mundo

Datavault AI Inc. («Datavault AI» o la «Compañía») (NASDAQ: DVLT), líder en tecnologías de valoración de datos impulsadas por IA, monetización, acreditación y engagement digital, anunció hoy avances transformadores para The Dream Bowl, el principal evento all-star que exhibe el mejor talento universitario. Programado para el 11 de enero de 2026 en el AT&T Stadium, el partido será retransmitido en directo a nivel nacional a través de la red ESPN+, ofreciendo una exposición sin precedentes a atletas emergentes y experiencias innovadoras para los aficionados impulsadas por tecnología de vanguardia.

En el centro del evento de este año se encuentra la primera sesión de autógrafos tokenizada del mundo, con la participación de 30 jugadores profesionales, creando activos digitales inmutables que preservan la historia del deporte en tiempo real. Estos momentos tokenizados serán autenticados y protegidos mediante una colaboración exclusiva con Notable Live y PROVA SmartTag™, cofundada y fundada respectivamente por el miembro del Salón de la Fama de la NFL, Emmitt Smith.

«Lo que estamos lanzando en el Dream Bowl no es solo la primera sesión de autógrafos tokenizada con 30 jugadores profesionales de la NFL; es un nuevo estándar sobre cómo se captura, verifica y comparte la historia del deporte», afirmó Billy Davis, codirector de Iniciativas de Salud de NFL Alumni Health y dos veces campeón de la Super Bowl de la NFL. «Al tokenizar estos momentos, estamos preservando el legado en tiempo real e invitando a los atletas universitarios a formar parte de la historia desde su capítulo inicial. Se trata de reconocimiento, acceso y convicción: demostrar a los jóvenes jugadores que sus sueños no empiezan cuando ‘lo logran’, sino cuando su trayectoria es reconocida. Esto es historia, asegurada».

Mike Antonucci, director de Operaciones de Prova SmartTag y cofundador y director ejecutivo de Notable Live, añadió: «Prova SmartTag protegerá estos artículos que se negociarán en la International NIL Exchange de Datavault AI. La combinación de anclajes cuánticos de Sumerian, Data Vault y nuestras tecnologías, junto con contenido verificado y no generado por IA de Notable Live, valida de forma inmutable la autenticidad de estos artículos, con pruebas que respaldan cada transacción cuando cambian de manos entre aficionados que poseen el artículo real. The Dream Bowl es el bowl de los jugadores y se celebra en el AT&T Stadium para dar a los atletas con talento la oportunidad de ser reconocidos. Es un partido que además pone en marcha una colaboración entre tecnologías que ahora están preparadas para escalar juntas y resolver el NIL para nuestra juventud, nivelando el terreno de juego para los estudiantes-atletas que pasan al profesionalismo y que ahora cuentan con datos, IA y Web 3.0″.

Los poseedores de tokens Dream Bowl Meme Coin I y, tras la fecha de distribución de los tokens Dream Bowl Meme Coin II a determinados titulares registrados de valores de Datavault AI a fecha 7 de enero de 2026, los poseedores de tokens Dream Bowl Meme Coin II, podrán optar a un sorteo exclusivo de merchandising a lo largo de 2026, con hasta 3.000 artículos de memorabilia autografiados de edición limitada de The Dream Bowl, celebrándose el primer sorteo en directo en el AT&T Stadium mediante la tecnología patentada de tonos ADIO de Datavault AI. Esta integración garantiza una participación segura en tiempo real y recompensas para la comunidad. Tras cualquier distribución de Dream Bowl Meme Coin II, los poseedores de dichos tokens podrán optar a sorteos adicionales de este merchandising que se celebren con posterioridad a la fecha de distribución (fecha que aún no ha sido anunciada).

«Las integraciones tecnológicas con Prova y Notable Live convierten este evento en la base de cosas mucho más grandes que están por venir. La custodia de las carteras que se conectan a los gemelos digitales y a las pruebas de propiedad, impulsadas por tecnologías patentadas de primer nivel, y la colaboración con el miembro del Salón de la Fama Emmitt Smith es un honor», declaró Nathaniel Bradley, CEO de Datavault AI.

Esta alianza subraya el compromiso de Datavault AI con la revolución de las oportunidades de Nombre, Imagen y Semejanza (NIL), proporcionando a los estudiantes-atletas vías seguras y verificables para monetizar sus trayectorias desde el inicio. Al combinar tokenización blockchain, anclajes con seguridad cuántica y contenido autenticado, The Dream Bowl establece un ecosistema de confianza para aficionados, atletas y coleccionistas.

Para más información sobre The Dream Bowl y sobre las entradas, visitar dreambowl.net.

Sobre Datavault AI

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) lidera las experiencias de datos impulsadas por IA, la valoración y la monetización en el entorno Web 3.0. La plataforma en la nube de la compañía ofrece soluciones integrales a través de sus divisiones colaborativas de Ciencia Acústica y Ciencia de Datos. La División de Ciencia Acústica de Datavault AI incluye las tecnologías patentadas WiSA®, ADIO® y Sumerian® para sonido HD inalámbrico espacial y multicanal. La División de Ciencia de Datos aprovecha Web 3.0 y la computación de alto rendimiento para la percepción de datos experienciales, la valoración y la monetización segura en sectores como deportes y entretenimiento, biotecnología, educación, fintech, inmobiliario, salud y energía. El Information Data Exchange® (IDE) permite gemelos digitales y licencias seguras de nombre, imagen y semejanza, fomentando una IA responsable con integridad. El conjunto tecnológico personalizable de Datavault AI ofrece automatización mediante IA/ML, integración con terceros, analítica, automatización de marketing y monitorización publicitaria. Con sede en Filadelfia, Pensilvania. Más información en www.dvlt.ai.