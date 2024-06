The New York Times pide a Biden que renuncie a la reelección y de paso a otro capaz de frenar a Trump

¡Lo impensable!

El sacrosanto The New York Times, la ‘Dama Gris’ que sirve de biblia laica a los progres norteamericanos insta a Joe Biden a tirar la toalla.

El Consejo Editorial de The New York Times pide este 28 de junio de 2024 al presidente Biden que abandone su campaña de reelección.

La iniciativa no es un hecho aislado, tras el tremendo revolcón que Donald Trump pegó a su oponente en el debate presidencial.

La CNN, siempre tan favorable a los demócratas y crítica con Trump, titula: ‘Los diplomáticos extranjeros reaccionan con horror ante el pésimo desempeño del debate de Biden’.

A la vez, es uno de los vídeos más efectivos que he visto.

Pero clave es lo Consejo Editorial de NYT.

Este grupo de expertos en opinión, independiente de la sala de redacción del periódico, argumenta que Biden debería dar un paso al costado «para servir a este país».

La recomendación ha sorprendido a muchos, dada la escasa oposición que Biden ha enfrentado en las primarias y su casi segura nominación demócrata.

La editorial plantea que la principal justificación de Biden para postularse nuevamente es su victoria sobre Donald Trump en 2020, una razón que consideran insuficiente para las elecciones de 2024.

En el reciente debate, Biden debía convencer al público de que sigue siendo apto para las exigencias del cargo. Sin embargo, según el artículo, el presidente ya no es el mismo hombre que hace cuatro años.

A pesar de que Biden ha sido un presidente admirable, bajo cuya administración el país ha prosperado y ha comenzado a sanar las heridas infligidas por Trump, el editorial sostiene que el mayor servicio público que podría ofrecer ahora es anunciar su retiro de la contienda electoral.

