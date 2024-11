Trump y Harris se Juegan el destino de EE.UU. en las elecciones más explosivas de la historia

No hay duda de que estas elecciones se presentan como una carrera llena de sobresaltos y giros inesperados. Con el presidente Biden fuera de escena y Harris tomando su lugar, el escenario político estadounidense se ha transformado de manera dramática. Y en el otro lado, el expresidente Trump, decidido a retornar al poder, apela nuevamente a la retórica antimigrantes y promete una “victoria abrumadora” que haría historia. Para ambos, este es un momento definitorio, una batalla por la narrativa y la identidad del país.

No podemos ignorar que las encuestas, tan comunes y analizadas hasta el cansancio, tienden a ser engañosas. En Estados Unidos, el voto popular no es el que decide al presidente; en su lugar, el Colegio Electoral toma las riendas. Por eso, tanto Harris como Trump se concentran en los famosos “swing states,” con Pensilvania a la cabeza. Este estado se convierte en una especie de mini-nación dentro de la nación, un campo de batalla en el que los mensajes y las promesas tienen que resonar de manera directa y personal.

A diferencia de Trump, quien recurre a la polémica, Harris ha optado por un enfoque más conciliador, centrado en temas sociales como el derecho al aborto. Su mensaje apunta al progreso y a los derechos civiles, y busca ser un respiro para un país que ha soportado un clima político extremadamente divisivo. Mientras tanto, Trump continúa con una retórica violenta que muchos consideran riesgosa. En esta campaña, ha llegado a hacer comentarios tan incendiarios que es inevitable preguntarse: ¿qué tan lejos está dispuesto a llegar para recuperar el poder?

Across America, voters are sharing the joy of making their voices heard this Election Eve. Join me, Governor @Tim_Walz, and special guests for rallies in Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania, and Wisconsin. Watch now. https://t.co/6SoHdNu3zm

— Kamala Harris (@KamalaHarris) November 5, 2024