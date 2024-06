El bestial alegato de Coto Matamoros contra Alvise Pérez: «Trabaja para el PSOE»

En ‘La Burbuja’ del este 12 de junio de 2024 contamos con uno de los habituales colaboradores de oro: Coto Matamoros, siempre controvertido.

Además, con un panorama bien agitadito para poder opinar con gusto. En este caso, resaca aún de las elecciones europeas del 9-J y la aparición en el tablero político de Alvise Pérez con todo el revuelo que está levantando:

«Pero a mí lo que más me llama la atención de estas elecciones es lo del voto de las ‘ardillas’. Creo que si se hubiera presentado el PACMA tendría algún sentido. Pero creo que es un escupitajo en el espíritu de la democracia, cosa que a mí no me ofende. Pero alguien como Alvise Pérez que se presenta sin programa y saca 800.000 votos me parece alucinante. Podemos sacar la conclusión clara de que aquí lo último que le interesa al votante es el programa… Por eso debe ser que la mayoría que votan son hooligans. Y luego piensa que el único que menciona a Alvise es Pedro Sánchez, que se le cae de la boca cada dos por tres, o sea que es una evidencia y Alvise es un producto del PSOE que sirve únicamente al PSOE».