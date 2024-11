La verdad inexorable sobre la Cumbre del Clima COP29: «La Geoingeniería es un arma y es real»

¿Saben qué es la Cumbre del Clima COP 29 y por qué Pedro Sánchez está allí?

Lo que tienen que saber de todo eso se lo cuenta como nadie Cristina Martín Jiménez, experta en la trinchera contra las elites supranacionales que quieren gobernar el Mundo y de facto lo hacen.

Participó este pasado 17 de noviembre en el estreno de ‘Conspirafobia’, el nuevo formato de Periodista Digital, y allí soltó algunas pistas que no pueden dejar indiferente a nadie:

«Las cumbres globalistas se convierten en una especie de peregrinaje en la que pasan los mismos personajes por los mismos lugares y van formando las conexiones de poder, es importante que es agente, ahora mismo de poder rojo, haga comandilla. A estas cumbres se va a vender y en la COP29 están vendiendo el Cambio Climático. Y vaya eslogan que lleva el Presidente español Pedro Sánchez apoyado en la DANA en Valencia, que es ‘el Cambio Climático mata’. Y ahora van los mismos a Brasil al G-20 con el amigo Lula, que en hemeroteca tiene dicho que para combatir el Cambio Climático hace falta un gobierno Mundial […] La Agenda 2030 es el culmen de toda la doctrina de colonización, invasión, imperialismo […].

«Pedro Sánchez no tiene capacidad de manipular el Clima porque quienes lo están haciendo en España es la OTAN. La Geoingeniería es un arma militar y son los únicos que tienen la capacidad. Este tema es real y documentado, lo que está es irregulado. No es una actividad de los años 70, sino que a día de hoy no tiene ningún tipo de regulación. Los científicos se hacen los tontos. Y nosotros estamos colonizados por la OTAN…»