Las 10 tendencias en X este martes 18 de agosto de 2026 en España: Fútbol, estrenos televisivos, nombres propios

1. DEPORTES · TELEVISIÓN

El estreno de El Chiringuito y Grand Prix TVE concentran la atención matutina

La conversación sobre #ElChiringuitoEstreno y #GrandPrixTVE ha estallado esta madrugada con la emisión de ambos programas, que han generado miles de menciones entre el público español. Los usuarios destacan momentos clave de los debates deportivos y las pruebas del concurso de La 1, con clips y reacciones que se multiplican desde primera hora. La coincidencia de horarios ha creado un efecto de tendencia combinada que domina los rankings nacionales desde anoche.

2. DEPORTES

Aubameyang y los movimientos en el mercado de fichajes centran el debate futbolero

Aubameyang aparece en lo alto de los trending desde primera hora de la mañana, impulsado por rumores de posible llegada a un club español y reacciones de aficionados al Elche y otros equipos. La actividad se ha disparado tras noticias sobre su situación contractual y posibles destinos, con hilos y memes que circulan desde la noche anterior. El nombre del delantero se cruza con menciones a Leo Román y otros jugadores en un pico claro de las últimas doce horas.

3. DEPORTES

Leo Román y la actualidad del Elche generan reacciones masivas

Leo Román y el Elche copan posiciones altas del ranking desde el amanecer, con publicaciones sobre su rendimiento y el club alicantino que se han multiplicado en las últimas horas. Los aficionados debaten alineaciones y posibles cambios, con picos de actividad vinculados a entrenamientos y declaraciones recientes. La tendencia se mantiene estable desde anoche y refleja el interés por la pretemporada liguera.

4. DEPORTES

Riazor y los partidos del Deportivo mueven a la afición gallega

El término Riazor se ha disparado esta mañana por el ambiente previo a un encuentro en el estadio coruñés, con vídeos y reacciones de hinchas que llenan los timelines desde primera hora. La conversación se entrelaza con menciones a jugadores como Marc Aguado o Gularte, creando un foco regional que escala en el ranking nacional. El pico se ha producido tras publicaciones sobre la jornada y entradas.

5. TELEVISIÓN

First Dates y los momentos virales del programa de citas

#FirstDates17A ha irrumpido con fuerza desde anoche tras la emisión del capítulo, donde varios encuentros han generado memes y comentarios inmediatos entre los espectadores. La etiqueta mantiene posiciones altas en los rankings de las últimas horas, impulsada por clips compartidos y opiniones sobre los participantes. La tendencia se consolida esta mañana con nuevas reacciones.

6. ACTUALIDAD · DEPORTES

Muros, Ximo y nombres locales escalan por debates regionales

Muros y Ximo han entrado en los trending esta madrugada por menciones cruzadas en contextos deportivos y locales, con publicaciones que se han multiplicado en las últimas horas. La conversación combina referencias a equipos y figuras que generan interacción rápida entre usuarios de distintas zonas. El pico coincide con la actividad matutina general del mercado de fichajes.

7. ENTRETENIMIENTO

Mario Vaquerizo y la actualidad de celebridades generan hilos

Mario Vaquerizo aparece en el ranking desde anoche por publicaciones sobre su vida personal y profesional que han despertado reacciones inmediatas. Los usuarios comparten recuerdos y opiniones que alimentan la tendencia en tiempo real, cruzándose con otros nombres del panorama mediático. La actividad se mantiene viva esta mañana.

8. DEPORTES

#RTXPowersPlay y el entretenimiento deportivo suman espectadores

La etiqueta #RTXPowersPlay ha ganado posiciones en las últimas horas por contenido relacionado con competiciones y análisis que atraen a un público joven. Las menciones se han disparado tras promociones y resúmenes compartidos desde anoche, manteniendo un ritmo constante hasta la mañana.

9. DEPORTES

Gonzalo Villar y movimientos en la segunda división

Gonzalo Villar y nombres como Francho o Eldense se han activado esta mañana por rumores y fichajes en categorías inferiores, con publicaciones que enlazan varios clubes. El debate se ha intensificado en las últimas horas y escala en los rankings regionales.

10. CULTURA · ACTUALIDAD

Federico García Lorca y efemérides puntuales suman menciones

El poeta Federico García Lorca aparece en posiciones medias por conmemoraciones y referencias culturales que han cobrado fuerza esta mañana, aunque su pico se vincula a publicaciones recientes. La conversación se entremezcla con otros temas del día sin llegar a desplazar el foco principal del deporte y la televisión.