Cambronero desvela las irregularidades de la Cruz Roja: «Lo datos chillan y las cifras marean»

El exdiputado Pablo Cambronero ha participado en La Segunda Dosis para analizar las causas y consecuencias de la tragedia ocasionada por la DANA en Valencia.

Estima que el Estado de las autonomías falla en los peores momentos, por lo que hay que repensar el modelo de Estado de España. “Me duele decirlo porque antaño he sido defensor de él pero tal cual como está establecido, creo que no funciona”.

También expone el ridículo de las Administraciones Públicas que se encuentran en una batalla política para acusarse, con el Gobierno de Pedro Sánchez señalando al presidente autonómico, Carlos Mazón, y este a su vez, trasladando las responsabilidades a instituciones y organismos del Estado central.

Cambronero incide en que las responsabilidades son compartidas y que todos son culpables de la pésima gestión que se ha realizado hasta el momento.

“Lo primero es reparar el daño causado y luego, cada uno sentarse y responder por los hechos que no ha ejecutado o ha ejecutado mal. Para mí, no se salva nadie. Y esto viene de atrás. A toro pasado, vemos que no invertir en infraestructuras hídricas como defendía el Ministerio no funcionay es un riesgo para la salud y vida de las personas”.