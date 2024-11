El PSOE compara a Begoña con Freddie Mercury para justificar su cátedra y AYUSO se cachondea: ‘Aquí quien canta es Aldama’

Un espectáculo de circo, pero en la Asamblea de Madrid.

Miércoles 20 de noviembre de 2024.

En el escenario: ¡Begoña Gómez vs. Freddie Mercury!

Una comparación musical que dejó a todos boquiabiertos.

Durante la sesión del miércoles de la comisión que investiga el supuesto favoritismo hacia la mujer de Sánchez por parte de la Universidad Complutense, la portavoz socialista Marta Bernardo sorprendió a todos con una analogía rockeramente peculiar.

En un intento por defender la idoneidad de expertos para dirigir cátedras, Bernardo equiparó a la esposa del amo del PSOE con el legendario Freddie Mercury.

Ignorando por cierto que ya falleció, aunque lo intento arreglar sobre la marcha y que el icónico vocalista de Queen no solo era un genio musical, sino que también contaba con formación académica.

¿El motivo?

Defender la controvertida cátedra de Begoña en la Complutense.

Porque, ya saben, cuando piensas en expertos en música, ¿quién no piensa inmediatamente en la mujer de Sánchez?

«Imagínese una cátedra de música con Freddie Mercury de codirector», propuso Bernardo, olvidando mencionar que el cantante de Queen, además de tener una voz prodigiosa, se graduó en la Escuela de Arte Ealing de Londres.

Pequeño detalle.

El decano Jorge Clemente, con un sentido del humor digno de «Bohemian Rhapsody», respondió sarcástico:

«Es difícil, porque está muerto. Mejor ponemos a Julio Iglesias».

¡Toma ya! Un golpe bajo a la comparación más rocambolesca desde que alguien dijo que los políticos son como los músicos, pero con menos talento.

Pero la función no terminó ahí.

Al día siguiente, en un duelo verbal digno de «We Will Rock You», Isabel Díaz Ayuso entró en escena.

«Jueves. Nuevo día de pánico en el PSOE. Aldama canta voluntariamente a estas horas. Espero que no le comparen también con Freddie Mercury, como han hecho con Begoña Gómez en la comisión, porque se nos quedó afónica».

Carlos Díaz Pache, no queriendo quedarse atrás en el ‘concierto’, puntualizó más tarde:

«En Reino Unido tienen a Queen y Freddie Mercury, y nosotros tenemos a Begoña Gómez y los pichones».

La bancada popular estalló en risas y aplausos, probablemente imaginando a Begoña interpretando «We Are The Champions» en la próxima reunión del Consejo de Ministros.

Mientras tanto, en un giro digno de las mejores telenovelas, Víctor de Aldama, el empresario implicado en el caso Koldo, decidió dar su propio concierto ante el juez.

Según él, su foto con Sánchez no fue un simple selfie de fan, sino un encuentro orquestado.

«A mí me hacen ir al acto del PSOE porque Sánchez quería conocerme. El presidente me dijo ‘gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado'», declaró Aldama.

¿Quién necesita Netflix cuando tienes la política española?

Ayuso, no contenta con su actuación matutina, volvió a la carga comparando al Gobierno con una banda, «pero no de música».

Según ella, España está «secuestrada por una banda» que opera «al margen de la ley».

Quizás deberíamos sugerir «Bohemian Rhapsody» como nuevo himno del Congreso: «Is this the real life? Is this just fantasy?»

En resumen, mientras unos comparan a Begoña Gómez con Freddie Mercury, otros ven al Gobierno como una banda desafinada.

Lo único claro es que en esta ópera política, el espectáculo está garantizado.

¿Quién será el próximo en subir al escenario?

¿Veremos a Pedro Sánchez interpretando «Don’t Stop Me Now» en el próximo debate del estado de la nación?

Estad atentos, porque en la política española, como en el rock, cualquier cosa puede pasar.