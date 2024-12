García Serrano señala a los jueces valientes que pueden salvar a España del sanchismo

Eduardo García Serrano reflexiona en ‘La Retaguardia’ de PERIODISTA DIGITAL sobre el futuro judicial de Pedro Sánchez y señala a los jueces valientes como los únicos capaces de salvar al país del sanchismo.

El periodista y escritor carga duramente contra el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, por su nefasta afirmación de que el PP juega con las cartas marcadas, soltando el bulo de que los jueces, que tienen información privilegiada, se la pasan a Feijóo y Abascal.

García Serrano advierte que estamos en un momento muy delicado por las declaraciones de José Luis Ábalos, Víctor Aldama y Koldo García. Por esto, ve similitudes con el 18 de julio de 1936, aunque no como un alzamiento ni un golpe sino como el ejercicio de la Justicia y del precepto principal de que nadie está por encima de ella.

También hace hincapié en que el poder que tiene un juez no lo tiene nadie. Por eso, recuerda las palabras de Napoleón en las que afirmaba que solo le faltaba un título para tener el poder absoluto: el de juez de París.

Por eso, estima que un “pelotón de jueces libres acabará salvando a España y la libertad del pueblo español” porque tienen la capacidad de contrarrestar las aspiraciones totalitarias de Sánchez simplemente haciendo su trabajo y aplicando las leyes.

“Siempre es un pelotón de jueces el que acaba salvando la civilización, la libertad, el Estado. En esas manos estamos: en las de esos pocos jueces valientes, que no se han dejado comprar, que no son venales, que no se han dejado ni siquiera amedrentar por el poder político en sus dos vertientes: el Legislativo y el Ejecutivo, y que siguen ejerciendo su altísima y poderosísima magistratura”.