Carlos Alsina noquea a Toni Bolaño haciendo papilla su argumento para cargar contra el PP por pactar con VOX

El momentazo es para verlo.

O, mejor dicho, para escucharlo.

Este 29 de junio de 2023 se debatía en la mesa de análisis de ‘Más de Uno’ (Onda Cero) los acuerdos a los que el PP está llegando en diferentes autonomías para poder gobernar.

Toni Bolaño, reconocido socialista, salió con toda la artillería a cuenta del pacto de los populares con VOX en Baleares.

Y es que, a pesar de que el Partido Popular en esa autonomía no va a gobernar con consejeros de la formación de Santiago Abascal, para el analista solo se trata de un trampantojo, que al final VOX estará por detrás:

Carlos Alsina le cortó haciéndole una necesaria aclaración:

Pero eso es como decir que no está en el Gobierno de una autonomía, pero sí en una Diputación Provincial. El Gobierno de la isla, como la Diputación, es el Gobierno de la provincia. Es que si no generamos una enorme confusión. Llevamos desde las elecciones autonómicas preguntándonos dónde va a haber gobiernos de coalición de PP y VOX y dónde no. Ayer el acuerdo supone que no hay Gobierno de coalición en Baleares. Si quieres ahora hablamos del Consejo de Mallorca o del Consejo que tú quieras, pero el hecho es que en el Gobierno de Baleares no hay un Gobierno de coalición.