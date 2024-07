Inda estalla en directo ante las insinuaciones de Palomera: «¡Bulera, no me han condenado en mi puta vida!»

Arranca una semana intensa que tendrá su epicentro el 5 de julio de 2024.

Ese día comparece en los juzgados la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, para declarar por sus actividades económicas.

De hecho, que la mujer del presidente del Gobierno tenga que sentarse en el banquillo de los acusados provocó que el fin de semana de 29-30 de mayo de 2024 el líder del PP dijese en una entrevista a ‘El Confidencial‘ que él, de haber estado en la misma situación, tener imputada a la mujer, él habría dimitido.

En ‘La Mirada Crítica‘ (Telecinco), Esther Palomera optó por sacar esa foto tan manoseada por la izquierda, la de Alberto Núñez Feijóo con una persona que luego demostró ser un narcotraficante:

Hombre, yo creo que el presidente del Partido Popular, teniendo en cuenta el histórico que acumula y las fotografías que ha visto este país con un narcotraficante, igual debería de ser un poquito más cauto en las apreciaciones que hace. Y en todo caso, ha pasado también de amenazar, sugerir o combinar al presidente del Gobierno a que aclarara la situación de su esposa porque la iba a sentar en la comisión de investigación del Senado a decir que no tiene ninguna intención de llevarla a la comisión que investiga este asunto en el Senado. Yo creo que el Partido Popular, después de la decisión de firmar el acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que ha sido un acierto por parte del presidente del Partido Popular, lo que está intentando es justificar ese acuerdo ante el sector más crítico o más extremo de su propio partido y está redoblando el nivel de crítica con este asunto.

Eduardo Inda ya tuvo que salir a frenarle lo pues

Vamos a ver, hombre, hablar de una foto de hace exactamente 30 años del señor Feijóo es que es una cosa sencillamente de risa. Es decir, a mí a veces me piden fotos por la calle. Si te haces una foto con alguien, pues puede resultar que algún día, a lo mejor sea un narcotraficante. Mezclar una foto de hace 30 años de un personaje que obviamente Feijóo no sabía que era narcotraficante porque si no no se hubiera hecho la foto con él, con unas cuestiones que están probadas más allá de cualquier duda razonable y sencillamente un delirio, Esther, es un delirio. Pero bueno, en cualquier caso, lo que es evidente es que en el caso de Begoña Gómez hay pruebas. Otra cosa es si tienen relevancia penal o no. Eso lo van a decir los jueces. Pero lo que es evidente es que hay chicha y que ha cometido cantidad de atrocidades desde el punto de vista ético y moral. Eso es una cuestión indiscutible. Y está imputada por dos gravísimos delitos. Dos gravísimos delitos. Corrupción y tráfico de influencias.

La de eldiario.es quiso defenderse:

Efectivamente, aquí hemos hablado de cuestiones estéticas cuando conocimos la carta de recomendación de Begoña Gómez, entre 30 cartas. Pero de verdad, ¿pensáis que si la mujer del presidente del gobierno tuviera intención de beneficiar a alguna empresa, necesita firmar una carta? Aquellos que han sido objeto de crítica tanto política como judicial por manipulación de documentos, por falsedades y tal, hablen de una cuestión ética, a mí, sinceramente, deja mucho que desear. Y luego, para que quede muy claro, yo no me he hecho ninguna foto con ningún narcotraficante. Y sobre todo no me he subido a un barco con un narcotraficante para que me dé cremita, tú me das cremita.

Inda ya no pudo más y estalló: