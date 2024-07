El nuevo grupo de rock ‘Lodo’ y el cine clásico de Negulesco

Esta semana en ‘La Burbuja cultura’l tenemos una visita muy especial.

En nuestra sección de rock nos acompaña el grupo español ‘Lodo’. Dicen que el rock and roll ha muerto pero todavía hay personas que no se resignan a verlo morir, por eso ‘Lodo’ nos presenta su primer disco y sus ganas de seguir emocionando con este ‘sagrado’ genero musical. No son una banda tributo ni versionan canciones de los 70 y 80. Son originales, su rock es suyo, tanto su música como sus letras. Quieren que los jóvenes amantes del rock no tengan que irse a los grupos de hace 40 años, sino que disfruten de música actual y potente. Ana, Antonio, Fernando y Pepe forman una banda que va a dar que hablar.

En la sección de cine, el profesor Luis Ruiz de Asúa nos trae un director clásico. Hablamos del gran Jean Negulesco, cineasta de atmósferas de intriga en entornos misteriosos y elegantes. Las películas escogidas son La máscara de Dimitrios y Los conspiradores, dos joyas que recomendamos ver una noche de verano.