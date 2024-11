El alcalde de Algemesí enmudece a Silvia Intxaurrondo con un torrente de críticas al Gobierno Sánchez

El meneo fue colosal.

José Javier Sanchís, alcalde de Algemesí, contó en ‘La Hora de La 1‘ (TVE) cuál fue la situación de los días previos a la DANA en Valencia.

El regidor detalló ante una silente Silvia Intxaurrondo que activó la alerta amarilla en el municipio el domingo 27 de octubre 2024 y contó en su testimonio que, como alcalde, le faltó información por parte de la Delegación del Gobierno, es decir por parte del Ejecutivo sanchista.

El primer edil de esta localidad levantina comentó que:

El mensaje que yo mando es que intentemos mantener la serenidad. Yo entiendo que son momentos de rabia, de desolación. Nos hemos sentido muy solos, y quiero dejarlo claro. He estado escuchando el debate previo y no podemos tampoco evitar ni ocultar el hecho de que no es cuestión de buscar responsables. Esto ha sido una calamidad. La lluvia no se puede controlar y que se desbordase el río no se podía haber evitado.