Ayuso lanza un aviso al Gobierno Sánchez tras la detención de Nacho Cano: «No nos van a callar»

Isabel Díaz Ayuso estuvo categórica.

La presidenta de la Comunidad de Madrid salió a defender la honorabilidad y la integridad de Nacho Cano después de su arbitraria detención por parte de la Policía de Fernando Grande-Marlaska.

La dirigente de la Puerta del Sol, que presentaba este 10 de julio de 2024 el Festival de la Hispanidad, hizo mención a lo acontecido con el ex de Mecano y con varios de los becarios mexicanos que actúan en su espectáculo:

Hizo un alegato en favor de la libertad:

La libertad no puede verse amenazada por las decisiones de ningún gobierno. Buscar el descrédito de un artista como forma de censura y el ataque al adversario político a través de las herramientas del Estado solo es propio de los países que lo han perdido todo, empezando por lo más importante que tiene la persona, que es la libertad. Y aquí tenemos muchos testimonios.

Isabel Díaz Ayuso dijo alto y claro qué le pareció la detención del famoso artista:

La presunta detención de Nacho Cano y la posterior campaña de desprestigio que pretenden hacer con él es inaceptable. Su inmenso trabajo, como el de tantos directores, artistas y creadores, no puede verse embarrado, porque la política sí lo decida. La destrucción personal con fines políticos es simplemente estalinismo. Y no podemos callar y no nos callaremos.