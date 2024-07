El director de ‘El Mundo’ exige no liarse con nimiedades y poner el foco en los hechos del ‘caso Begoña Gómez’

Implacable.

Joaquín Manso, director de ‘El Mundo‘, tuvo una brillante intervención en el programa ‘Espejo Público‘ (Antena 3) a consecuencia del ‘caso Begoña Gómez‘.

El periodista del rotativo de Unidad Editorial exigió no liarse con los aspectos anecdóticos sobre si la mujer de Pedro Sánchez entra o no por el garaje o sobre si al final su declaración ante el juez Juan Carlos Peinado se grabará o no en vídeo.

Para Manso, lo relevante del asunto era centrarse en los delitos por los que está imputada Begoña Gómez:

Lo que pasa es que mientras nos enredamos en estas cuestiones procesales, que si el juez hizo esto y que si hizo lo otro, y se exagera en todo lo que se puede la actuación del juez, la nimiedad del otro día como si hubiese sido un escándalo, que en realidad no era, lo que se elude es la cuestión de fondo, los hechos.

El máximo responsable de la redacción de ‘El Mundo’ dejó muy claro que, a pesar de que Elisa Beni alegase lo contrario, algo había de sospechoso en la actuación de la pareja de Pedro Sánchez: