Pepa Millán retrata con la hemeroteca a Pedro Sánchez por su declaración ante el juez Peinado: “No dice la verdad ni al médico”

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha criticado con fuerza al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, por su no declaración como testigo frente al juez Peinado en la causa que investiga a su esposa Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Considera que era la oportunidad perfecta para el líder socialista explicara muchas cosas referente al caso. Sin embargo, con su silencio, tumba su argumento de que ‘no hay nada oculto’. Pero lo peor es que en su presentación frente al Magistrado, mintió.

“En el caso de Pedro Sánchez el dicho de que se miente más que habla, en su caso se convierte en realidad porque yo creo que fue una declaración que no duró ni tres minutos y no se pudo mentir más. Es decir, la única verdad que dijo fue que Begoña Gómez era su esposa, lo cual no debería ser mérito para nadie. En su caso sí es un mérito. Ya hubiese sido muy flagrante que mintiese también en eso”.