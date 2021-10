Historias de un falso progre: Jorge Javier Vázquez se pone rabioso contra Hacienda pero se olvida de algo

¿No se supone que la izquierda quiere pagar impuestos para que el llamado estado del bienestar? Pues a Jorge Javier Vázquez, el mismo que se autodenomina “rojo y maricón”, no le gusta que Hacienda le exija nada.

Es el problema de las ideologías: que se dan de bruces con la realidad y te obligan a cometer incongruencias.

El 6 de septiembre de 2021, en ‘Sálvame’ se hicieron eco de la noticia que apunta a que la Fiscalía del Tribunal Supremo está preparando el archivo de las diligencias de investigación en torno a Juan Carlos I y la finalización de las pesquisas.

María Patiño, ante esta noticia, dijo:

Y fue aquí cuando Jorge Javier Vázquez explotó. Le pudo más su ‘odio’ contra la corona que su ideología de izquierdas:

Aquí quiero decir algo. Ante Hacienda no todos somos iguales. Directamente. No hay organismo más injusto que Hacienda. Dependes de alguien que te puede destruir la vida. Lo peor que te puede ocurrir es que aparezca Hacienda, porque, como quieran destruirte la vida, te la destruyen de una. No hay organismo más injusto.

La gran reforma que se tiene que hacer en este país es la de Hacienda. Hablo de mí: yo, que tengo posibilidades y estoy bien posicionado, me pueden destrozar, imagínate la gente que no tenga recursos.

Si nos hubieran avisado, no se hubieran producido los grandes cataclismos que se han producido con gente que está en la ruina y que no va a levantar cabeza en su vida.

¿A quién se le avisa y a quién no? ¿Al rey por qué se le avisa? Deberían preguntarnos a todos si tenemos buena voluntad o no. Y luego tendríamos que hablar también de las bonificaciones que se llevan los inspectores por abrir o cerrar expedientes… Llegan las fiestas y les pagamos los regalos de Navidad y los colegios en EEUU los contribuyentes con las bonificaciones