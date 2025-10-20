La desaceleración del PIB chino al 4,8% sacude los cimientos de la economía global

El último informe sobre el crecimiento del PIB de China ha encendido las alarmas en los mercados internacionales.

En el tercer trimestre, el gigante asiático ha registrado una expansión interanual del 4,8%, el ritmo más bajo en los últimos 12 meses.

Este dato ha sido recibido con preocupación tanto en Asia como en otras partes del mundo. La cifra, que no cumple con las expectativas de los analistas más destacados, pone de manifiesto una serie de factores internos y externos que están presionando a la segunda economía más grande del planeta.

Entre las causas principales se encuentra el prolongado enfriamiento del sector inmobiliario, que representa cerca del 30% de la actividad económica china. Las dificultades que enfrentan grandes promotoras como Evergrande y Country Garden siguen afectando la confianza de inversores y consumidores.

Además, el deterioro de las relaciones comerciales con Estados Unidos ha provocado nuevas restricciones tecnológicas y comerciales en las últimas semanas.

Efectos inmediatos en los mercados y las cadenas de suministro

Este informe ha tenido un impacto directo y palpable en los mercados financieros. Las principales bolsas asiáticas, como Hong Kong y Shanghái, han experimentado caídas de hasta el 2% en una sola jornada, arrastrando consigo a otros mercados emergentes en Asia y Latinoamérica. Este movimiento ha ido acompañado de una depreciación de diversas divisas regionales, como el won surcoreano y el ringgit malasio.

La desaceleración económica china también ha incrementado la presión sobre las cadenas de suministro a nivel global. Empresas tecnológicas y fabricantes de automóviles en Europa y Estados Unidos han reportado retrasos y un aumento en los costos para obtener componentes esenciales. El comercio mundial, ya golpeado por la incertidumbre geopolítica, se enfrenta ahora a un nuevo foco de inestabilidad.

¿Riesgo de tormenta en los mercados emergentes?

La ralentización del crecimiento chino podría desencadenar un efecto dominó en los mercados emergentes. China es el principal socio comercial para decenas de países en desarrollo, muchos de los cuales dependen enormemente de la demanda china para sus exportaciones de materias primas como el cobre, el hierro o el petróleo.

Algunos datos clave:

El 45% de las exportaciones de Chile tienen como destino el mercado chino.

tienen como destino el mercado chino. El 39% de las exportaciones brasileñas también se dirigen a ese mismo mercado.

Países africanos como Angola y la República Democrática del Congo dependen significativamente de las compras chinas de petróleo y minerales.

Si la demanda desde China sigue debilitándose, estos países podrían enfrentar caídas drásticas en sus ingresos, depreciación monetaria e incluso dificultades para financiar su deuda externa. Los economistas advierten que existe un riesgo real de contagio financiero, especialmente considerando que los tipos de interés globales son elevados.

El papel de los estímulos y el dilema de Pekín

En medio de este panorama incierto, todas las miradas se dirigen hacia las autoridades chinas y su posible respuesta ante esta situación. En días recientes, se ha especulado sobre la posibilidad de que Pekín implemente un nuevo paquete masivo de estímulos para reactivar su economía. Sin embargo, sus opciones son limitadas: el endeudamiento público y privado ha crecido notablemente en años recientes, lo que lleva a las autoridades a mostrarse cautelosas ante la repetición de errores pasados.

En una reciente comparecencia pública, el Banco Popular de China reafirmó su compromiso con la estabilidad financiera pero evitó anunciar medidas contundentes. El mercado aguarda señales claras en las próximas semanas, especialmente relacionadas con cómo se apoyará al sector inmobiliario y cómo se incentivará la inversión en infraestructuras.

Materias primas y divisas: volatilidad al alza

El enfriamiento económico chino ya está teniendo efectos inmediatos sobre los precios de las materias primas. El cobre y el mineral de hierro —dos productos clave para la industria china— han visto caídas superiores al 3% en sesiones recientes. Asimismo, el petróleo Brent se mantiene por debajo de los 85 dólares por barril debido a una menor demanda asiática.

En cuanto al mercado cambiario, el yuan ha alcanz mínimos no vistos desde hace seis meses frente al dólar estadounidense; mientras que monedas provenientes de países exportadores como el real brasileño o el peso chileno han sufrido depreciaciones notables.

Tabla de impacto en materias primas y divisas

Materia prima / Divisa Variación en la última semana Cobre -3,2% Mineral de hierro -3,8% Petróleo Brent -2,1% Yuan chino -1,4% frente al USD Real brasileño -2,7% frente al USD Peso chileno -2,9% frente al USD

Perspectivas a corto y medio plazo

La incertidumbre sigue siendo palpable. Los inversores internacionales permanecen atentos a los próximos movimientos desde Pekín, así como a la evolución del conflicto comercial con Washington. Mientras tanto, los países emergentes están reforzando sus mecanismos para protegerse ante posibles salidas abruptas de capitales o fluctuaciones extremas en los precios.

Entre las principales incógnitas que marcarán el rumbo durante los próximos meses destacan:

¿Hasta dónde llegará esta desaceleración china antes de que se implementen estímulos significativos? ¿Podrán los países emergentes diversificar sus exportaciones para reducir su dependencia del mercado chino? ¿Las tensiones comerciales evolucionarán hacia un mayor entendimiento o hacia una confrontación aún más intensa?

El pulso económico mundial parece estar nuevamente vinculado al latido constante que emana desde China. Cada dato publicado o decisión tomada por Pekín se transforma así en una señal crucial para gobiernos, empresas y ciudadanos alrededor del planeta.