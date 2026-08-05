‘Safari humano’ en Ucrania: el espantoso vídeo del vendedor callejero cazado por un dron de Putin

Un vendedor de verduras intenta refugiarse, corre alrededor de su furgoneta y mira hacia lo alto.

El vídeo, compartido por la policía ucraniana y recogido por BBC Mundo, ha reavivado la denuncia sobre el llamado “safari humano” en Jersón.

La grabación muestra a un dron ruso persiguiendo a un civil en un área de mercado antes de detonar cerca de él.

Las autoridades en Ucrania informan que el hombre, de 52 años, logró sobrevivir, aunque resultó herido, padeció conmoción cerebral y goteras por metralla; Moscú, en cambio, sigue negando que ataque deliberadamente a la población civil.

3 agosto 2026. «Esto ya es la segunda vez»: un vendedor, al que cazó un dron ruso, contó cómo sobrevivió por milagro

El hombre sufrió conmoción cerebral, una herida por explosión y múltiples heridas por esquirlas @conucrania @UKRinMEX @Cheetos256 pic.twitter.com/nwlFfWuVC3 — Mexicanos con Ucrania (@MexConUcrania) August 4, 2026

Las imágenes, difundidas este martes, retratan una escena breve pero contundente: un dron FPV sobrevuela un vendedor ambulante mientras este intenta alejarse junto a un vehículo que usa como puesto improvisado. Posteriormente, el artefacto desciende y estalla a escasos metros.

Volodímir Zelenski compartió el vídeo, aprovechando la ocasión para denunciar lo que describe como una caza sistemática de civiles en el sur de Ucrania. La policía ucraniana añadió que el individuo no tenía aspecto de combatiente y solo se encontraba trabajando en el mercado.

Jersón, un frente de batalla civil

Jersón lleva meses sometida a una presión constante. La ciudad está situada cerca del frente, y, según diversos medios internacionales y autoridades ucranianas, los drones rusos realizan operaciones frecuentes desde la orilla opuesta del Dniéper para hostigar a la población.

Este patrón ha dado pie a la expresión “safari humano”, que se usa en Ucrania para describir ataques con drones contra civiles que no tienen un objetivo militar claro. Reuters recogió la denuncia del ministro ucraniano de Exteriores, Andrii Sybiha, quien calificó el incidente como un crimen de guerra tras la difusión del vídeo.

Declaraciones de autoridades y relatos de las víctimas

El gobernador regional, Oleksandr Prokudin, publicó posteriormente un vídeo del vendedor en la cama de un hospital. En su relato, el hombre escuchó el zumbido del dron justo cuando él y su esposa comenzaban a colocar las cajas de verduras.

Señaló que intentó mostrar al operador que solo transportaba productos agrícolas, pero el dron avanzó hacia él y detonado. Varios medios internacionales han repetido esta versión, citando a la policía y a responsables locales.

La víctima tiene 52 años .

. Residía en la región vecina de Mikolaiv .

. Sufrió conmoción cerebral , heridas por metralla y otros daños físicos, aunque logró sobrevivir.

, y otros daños físicos, aunque logró sobrevivir. La furgoneta resultó destruida o gravemente dañada, según las informaciones publicadas.

Una táctica denunciada desde hace tiempo por Ucrania

Este incidente no es un caso aislado. Medios como The Guardian, ITV y Reuters han documentado otros eventos similares en áreas cercanas al frente, donde los drones se utilizan para seguir a peatones, conductores o vendedores ambulantes.

La ONU ya había informado anteriormente sobre las muertes y lesiones ocasionadas por ataques con drones en Jersón, y la prensa internacional ha vinculado estos episodios a una estrategia de intimidación hacia la población civil. En este contexto, la nueva grabación se presenta como una prueba visual de una práctica que Kiev denuncia como sistemática.

El vídeo llega en un momento crucial en que Ucrania busca intensificar la presión internacional sobre Rusia por sus agresiones contra civiles. Si la grabación se mantiene como prueba verificable, podría reforzar nuevas acusaciones ante organismos internacionales y generar más solicitudes de sanciones y rendición de cuentas.

A su vez, podría incrementar la atención sobre el uso de drones de corto alcance en los entornos urbanos del sur de Ucrania, donde la línea entre retaguardia y frente se ha vuelto difusa. Para la población de Jersón, la angustia ya no solo proviene de la artillería o de los bombardeos, sino de la sensación de que cualquier desplazamiento cotidiano puede convertirse en un objetivo.