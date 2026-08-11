De París a Londres: ¿está abandonando Occidente la política de «contención» frente a los Hermanos Musulmanes?

Las preguntas que se plantean hoy en las capitales europeas ya no giran tanto en torno a si los Hermanos Musulmanes representan un desafío político o de seguridad, sino que se centran en determinar cuáles son las herramientas legales más adecuadas para hacerles frente.

Esta es la conclusión principal de un reciente estudio publicado por la Sociedad Henry Jackson (Henry Jackson Society) en el Reino Unido. Tras analizar las experiencias de más de diez países occidentales y árabes en su trato con el grupo, el informe concluye que la tendencia dominante ya no se basa en la idea de una prohibición total, sino en desmantelar las redes organizativas, financieras y administrativas a través de las cuales operan.

Un problema de seguridad interna y Estado de derecho

El estudio, titulado «¿Cómo lo hicieron nuestros aliados? Estudios de caso sobre la prohibición de los Hermanos Musulmanes», ofrece una lectura reveladora sobre la trayectoria de las políticas occidentales durante la última década. Señala que los gobiernos europeos han comenzado a tratar el asunto como una cuestión de seguridad interna y Estado de derecho, y no simplemente como un expediente vinculado a las políticas de Oriente Medio.

Francia destaca como el modelo europeo más desarrollado en este ámbito. En lugar de emitir una decisión política para prohibir la organización, París ha adoptado una serie de medidas legales graduales que incluyen:

Un mayor control sobre las asociaciones.

El cierre de ciertas instituciones educativas.

Una vigilancia estricta de las fuentes de financiación extranjera.

El uso de leyes administrativas para confrontar entidades que, según las autoridades, operan fuera del marco republicano.

Según el informe, este enfoque ha otorgado a las autoridades francesas una mayor flexibilidad legal. Además, el cambio no se limita a Francia; se ha extendido a países como Alemania, Austria, Países Bajos, Bélgica y Suecia, los cuales han comenzado a revisar sus políticas hacia las instituciones vinculadas al islam político, empleando diferentes herramientas legales adaptadas a cada Estado.

El enfoque de Estados Unidos: gestión de riesgos sobre prohibición total

Por el contrario, el estudio indica que Estados Unidos ha optado por una vía diferente. Washington prefiere designar como organizaciones terroristas a ramas nacionales específicas de los Hermanos Musulmanes cuando existen pruebas legales contundentes, en lugar de intentar clasificar al entramado global como tal. El informe considera que este modelo es más aplicable dentro de los sistemas democráticos.

Los observadores señalan que lo más destacado del estudio no es un llamamiento a la prohibición, sino su reconocimiento de que muchos países occidentales han pasado de una fase de observación del fenómeno a una fase de gestión de riesgos. Esto se logra mediante el uso de un amplio abanico de leyes financieras, administrativas y educativas.

El debate sobre la «corrección política»

Este nuevo enfoque vuelve a poner sobre la mesa las declaraciones realizadas hace años por el ministro de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan. El ministro advirtió a Europa de que la indecisión a la hora de hacer frente al extremismo —motivada por lo que denominó «corrección política»— podría tener consecuencias contraproducentes en el continente. Asimismo, instó a no confundir a los millones de musulmanes europeos con aquellos grupos que instrumentalizan la religión para alcanzar objetivos políticos.

En la actualidad, años después de aquellas advertencias, los debates en los círculos de investigación y de seguridad europeos parecen centrarse, precisamente, en establecer una clara distinción entre el islam —entendido como una religión practicada por millones de ciudadanos europeos— y las organizaciones o redes que podrían aprovecharse de instituciones civiles, benéficas o educativas para obtener influencia política o ideológica.

Un cambio silencioso pero profundo

El estudio no llega al extremo de pedir la prohibición legal de los Hermanos Musulmanes en el Reino Unido o en el resto de Europa. Sin embargo, insta a los gobiernos occidentales a aprender de las experiencias comparadas e implementar las siguientes medidas:

Endurecer el control sobre las fuentes de financiación. Revisar el estatus legal y la situación de las asociaciones vinculadas. Fomentar la cooperación entre las agencias de inteligencia, de seguridad y las autoridades financieras. Preservar en todo momento la protección de las garantías constitucionales y las libertades públicas.

De este modo, la investigación dibuja el panorama de un cambio silencioso, pero profundo, en la forma en que Occidente aborda el islam político. Se trata de una transformación que no se sustenta en grandes eslóganes o decisiones políticas drásticas, sino en la construcción de un sistema legal capaz de enfrentarse a estas redes basándose en pruebas y procedimientos judiciales; una tendencia que parece consolidarse de forma sostenida en un número creciente de democracias occidentales.