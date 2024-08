Alfonso Rojo: «Los españoles lelos que votan para que a proetarras y golpistas no les falte de nada»

No se si han reparado en el titular, pero mi sermón de hoy va sobre la tesis de que no hay en España nada más tonto, que un votante del PSOE, si no está chupando del frasco.

Después, disertaré un poco sobre el tema, pero vamos de entrada a la actualidad.

Y la noticia, antes de que vuelvan a peregrinar a los juzgados Begoña Gómez y el hermano músico de Sánchez, es que el socialista Illa ya es presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña.

En la ‘Tierra de los Prodigios’ en que se ha convertido España, se puede ser el peor ministro europeo de Sanidad durante una pandemia agravada por una gestión chapucera y en la que los tuyos se lo llevaron crudo, y acabar convertido en ‘molt honorable’.

Y esto ha sido posible porque el PSOE ha asumido la agenda y el relato separatista catalán, en el fondo y en las formas.

Por eso Illa tomó posesión despreciando la bandera de España, que ni ondeó en la ceremonia, y reiterando que aplicará obediente todas las políticas, directrices, medidas y ocurrencias que demandan los zarrapastroso de ERC, los xenófobos de JUNTS y los trastornados de la CUP.

Cataluña no va a tener un presidente que declare la independencia exprés ni invada calles, autovías, comisarías o aeropuertos, por la única razón de que Illa no necesita perpetrar esas tropelías para llegar al destino que soñaban Junqueras o Puigdemont.

Es significativo que, como consejero de Trabajo en su faraónico Ejecutivo, haya colocado a un tipo como Miquel Sàmper, que gestionó la cartera de Interior cuando gobernó JUNTS y además de participar y aplaudir las algaradas del 1 de octubre de 2017, se movilizó contra la Guardia Civil y acusó al Tribunal Supremo de convertir en ‘presos políticos’ a los golpistas condenados por sedición.

Asunto, el de la selección de consejeros, que el diario ‘El Pais’, antaño un periódico importante y ahora una mierda como el sombrero de un picador, resume con el titular: ‘Illa busca ganar el centro político con la entrada del soberanismo moderado en su Gobierno’.

Cobran opíparos sueldos a cuenta nuestra, pero tiene que dolerles pescuezo a estos masajistas de la ‘Brunete Pedrete’, de estar tan amarrados al pesebre de La Moncloa.

Yendo ya a la tesis central de mi sermón, lleva hoy ‘El País’ otro titular que merece unas palabras, es ese de que el PSOE busca receta para combatir el discurso del “agravio” del PP fuera de Cataluña.

Tiene coña que estos majaderos metan entre comillas la palabra agravio, porque si no es una afrenta, una ofensa, un ultraje, un insulto y una humillación, que el Gobierno Sánchez detraiga de la caja común unos 60.000 millones, para beneficiar a Cataluña en detrimento del resto de regiones españolas, que baje Dios y lo vea.

La investidura de Illa y que Sánchez siga durmiendo en La Moncloa tienen un precio e incluye ese latrocinio.

Y analizando los resultados de las elecciones generales de 2023, lo abracadabrante es que hay unos 7 millones de españoles que aplauden la cacicada y cuando Sánchez les mea encima, dicen que llueve.

Entre ellos están 220.000 canarios, 240.000 extremeños, 1.400.00 andaluces, 380.000 manchegos, 450.000 castellanos, 470.000 gallegos y un montón de madrileños, riojanos, asturianos, navarros, valencianos y hasta murcianos.

Decía yo en el arranque que no hay en España nada más tonto, que un votante del PSOE que no esté chupando del frasco y me reafirmo, porque hay que ser panoli para no tener ni tren por falta de presupuesto y votar a Sánchez, para que a los golpistas catalanes y a los proetarras vascos no les falte de nada.