La hemeroteca retrata a Montero: así defendió hace menos de un mes que Illa (PSOE) no aceptaría el chantaje de ERC para ser presidente

Tiene un papo que se lo pisa.

Así es María Jesús Montero, ministra de Hacienda y miembro honoraria de la cofradía del cambio de opinión que preside Pedro Sánchez.

Hace menos de un mes, el 15 de julio de 2024, rechazaba de esta manera en la sala de prensa del Consejo de Ministros la exigencia de ERC un concierto económico para Cataluña si se pretendía tener al socialista Salvador Illa en la Presidencia de la Generalitat:

Voy a intentar expresarlo a la mayor brevedad. Básicamente, la propuesta que defiende, que ha defendido siempre Esquerra Republicana de Cataluña y otros partidos –y digo Esquerra Republicana porque el Gobierno está en funciones, insisto en esto porque, evidentemente, hay que constituir un nuevo Gobierno en Cataluña y esto significa que la posición que mantenga el próximo Gobierno en Cataluña no se la puedo anticipar, no lo sé. Pero habitualmente lo que Esquerra Republicana siempre ha planteado en esa reforma del modelo es una suerte de concierto económico para Cataluña. Yo no comparto el concierto económico para Cataluña, lo he dicho en múltiples ocasiones, así también lo ha expresado el Partido Socialista de los catalanes allí en Cataluña y yo diría que eso es lo más importante que se contempla en el documento y es lo que, como le digo, no coincido.