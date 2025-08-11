¡VOX sube como nunca en las encuestas y el PSOE baja de 100 escaños!

Es un auténtico clamor.

La formación de Santiago Abascal se dispara en las encuestas y prácticamente duplica el resultado obtenido en las urnas ese 23 de julio de 2023 cuando pasó de 52 a 33 diputados.

VOX mejoraría los resultados más optimos sacados en 2019 por Ciudadanos (57) y cerca de pisarle también su mejor marca a Podemos (71),

Y todo con un PSOE que sigue a la baja y donde ya es evidente que nadie descarta que baje de los dos dígitos en cuanto a los escaños.

l igual que el Frente Nacional de Le Pen en Francia, que devoró literalmente al Partido Comunista arrebatándole el voto obrero, aunque todavía no con tanta contundencia e intensidad, el partido de Santiago Abascal ha sabido canalizar el descontento con un discurso contundente contra la inmigración ilegal y la corrupción de la izquierda, posicionándose como líder en intención de voto entre desempleados y trabajadores de a pie.

Su mensaje, potente, sin matices, visceral y patriota, cargado de promesas de seguridad y defensa de la identidad, resuena con fuerza en un escenario donde la frustración con las élites políticas no para de crecer.

La política española vive una metamorfosis silenciosa pero contundente.

VOX ha dejado atrás el estigma de fuerza marginal y se ha asentado con firmeza entre los sectores más vulnerables del país.

El último barómetro del CIS lo confirma: el partido de Abascal es hoy la primera opción política entre parados, obreros y asalariados de las categorías laborales más bajas, un fenómeno que recuerda poderosamente a la irrupción del Frente Nacional en Francia.

El ascenso de VOX no se explica únicamente por la erosión del bipartidismo o el desgaste de los partidos tradicionales.

Hay un vector claro: el discurso antiinmigración ilegal, martilleado sin descanso, que ha calado entre quienes sienten en carne propia los efectos de la precariedad, el desempleo y la competencia laboral.

El clima político nacional, marcado por el desencanto hacia las élites y la percepción de inseguridad, ha hecho que las consignas de Abascal sean vistas como un refugio para muchos

¿Por qué Vox seduce a los nuevos descontentos?

Intención de voto en el CIS: Vox lidera entre ocupaciones elementales (20,2%), oficiales, operarios y artesanos (25,8%) y operadores de maquinaria (41,2%), superando con holgura tanto al PP como al PSOE.

Vox lidera entre ocupaciones elementales (20,2%), oficiales, operarios y artesanos (25,8%) y operadores de maquinaria (41,2%), superando con holgura tanto al PP como al PSOE. El partido roza el primer puesto en sectores como el agroganadero, forestal y pesquero (27,5%, solo por detrás del PP) y en servicios y venta comercial (17,7%, a unas décimas del PP).

en sectores como el agroganadero, forestal y pesquero (27,5%, solo por detrás del PP) y en servicios y venta comercial (17,7%, a unas décimas del PP). Talón de Aquiles: Vox se desinfla en trabajo doméstico no remunerado (6,8%) y entre pensionistas (7%), segmentos donde PP y PSOE mantienen ventaja clara.

El fenómeno no es espontáneo. Analistas consultados apuntan al efecto combinado de tres factores:

Martilleo antiinmigración ilegal: Un discurso reiterativo que mezcla crítica a las élites políticas con un mensaje duro sobre identidad nacional, seguridad ciudadana y control migratorio. Sectarismo e incapacidad estratégica de la izquierda: El PSOE y sus socios han mostrado miopía e ignorancia ante los problemas reales del electorado popular, dejando un espacio que Vox ha ocupado con eficacia. Tibieza del PP: La falta de contundencia en materia migratoria ha hecho que parte del electorado conservador prefiera el mensaje sin ambages de Abascal.

La estela francesa: ¿Abascal como Le Pen español?

La comparación con el Frente Nacional es inevitable. Como Le Pen en Francia, Vox ha sabido atraer a trabajadores descontentos con la globalización, la inmigración descontrolada y las promesas incumplidas por socialistas y populares. El trasvase de votos desde sectores históricamente hostiles a la derecha radical revela una fractura profunda en el electorado español.

En Francia, Marine Le Pen logró convertir su partido en la primera fuerza obrera; ahora Abascal repite estrategia, adaptando el discurso a las preocupaciones locales: inseguridad, pérdida de identidad nacional y competencia laboral frente a inmigrantes ilegales.

El discurso se apoya en datos concretos: Vox insiste en deportaciones masivas para inmigrantes ilegales o quienes «no se integren», aunque reconoce no saber cuántos serían. Los portavoces matizan que no se trata de expulsar millones indiscriminadamente, sino todos aquellos que «delinquen» o «no respetan las costumbres».

La estrategia que funciona: identidad nacional y seguridad

La fórmula de Vox combina elementos clásicos del populismo identitario:

Crítica frontal a las élites políticas.

Promesa de restaurar orden y seguridad.

Reivindicación de una «España auténtica», amenazada por la inmigración ilegal.

Esta narrativa tiene especial éxito entre quienes:

Se consideran pobres o pertenecen a los estratos más humildes.

Han perdido confianza en los mecanismos tradicionales de protección social.

Perciben la inmigración como causa directa o indirecta de sus problemas cotidianos.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) confirma este viraje:

Vox sube hasta un 18,9% nacional según el barómetro más reciente.

Entre parados y obreros supera ampliamente al PSOE (7,9% entre ocupaciones elementales) y al PP (10,2%), consolidando su liderazgo.

El partido recupera votantes del PP gracias a su papel en gobiernos autonómicos polarizados como Valencia.

Dónde flojea Vox: mujeres y pensionistas

Pese al avance generalizado, hay segmentos donde Vox no logra romper techo:

En trabajo doméstico no remunerado apenas alcanza un 6,8%.

Entre pensionistas se queda en un 7%, muy lejos del dominio tradicional socialista-popular.

Las mujeres siguen mostrando mayor indecisión electoral ante Vox que los hombres.

¿Qué consecuencias puede tener este giro?

El éxito obrero-parado de VOX está redefiniendo alianzas políticas:

Feijóo evita comprometerse públicamente a no pactar con Vox mientras aspira a gobernar en solitario; sin embargo, ceder parte del voto conservador podría facilitarle sumar para llegar a Moncloa.

El PSOE registra su peor dato desde julio 2023 (27%), mientras el PP mantiene ventaja sólida (33,3%).

Sumar y Podemos profundizan su caída electoral ante la polarización creciente.

Claves para entender el fenómeno