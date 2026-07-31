Caos en la apertura de Mercadona por temor a saqueos e intentos de limitar el acceso

La situación es desesperante en Ceuta ante la llegada masiva de inmigrantes.

Bertrand Ndongo, reportero de Periodista Digital, se desplaza hasta un supermercado Mercadona en la ciudad donde reina el caos y la desesperación.

Apertura marcada por la tensión

La puerta de Mercadona se ha convertido en escenario de una situación de extrema tensión en el momento de la apertura del establecimiento. El supermercado ha abierto sus puertas en medio de una atmósfera de máxima alerta ante la concentración de personas en el acceso.

Temor a saqueos y restricción de acceso

El centro del supermercado ha manifestado su preocupación ante un posible saqueo en sus instalaciones. Según la información disponible, la dirección del establecimiento está intentando limitar la entrada específicamente a personas inmigrantes que se han congregado en el lugar.

Batalla campal por entrar

La situación ha derivado en lo que se describe como una batalla campal en la puerta del supermercado. Las personas intentan conseguir entrar al establecimiento impulsadas por lo que se identifica como desesperación y hambre extremos. El equipo de seguridad se encuentra en una situación crítica intentando gestionar el control de acceso mientras la presión en la entrada continúa aumentando.

La escena refleja una crisis humanitaria que se manifiesta en la lucha por acceder a recursos básicos de alimentación.