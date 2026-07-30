Pilar Losantos despelleja a las hijas de Zapatero y cuenta lo más escandaloso: “Van a darnos momentos de gloria”

Pintan bastos para ‘las niñas’.

Este 29 de julio de 2026, en el programa ‘El análisis: El diario de la Noche’ de Telemadrid, la periodista Pilar Losantos cargó con dureza contra las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero y desveló detalles de la investigación que, a su juicio, pueden generar “momentos de gloria” judiciales y mediáticos.

Según Losantos, la sociedad Inteligencia Prospectiva, dirigida por los hermanos Chacón —dos chavistas imputados en varias causas— habría transferido más de medio millón de euros a la empresa de las hijas del expresidente. Esta compañía, denominada WTF (siglas que el propio Zapatero ha mencionado públicamente), es señalada como instrumental para canalizar fondos presuntamente vinculados al “petróleo venezolano manchado de sangre”.

“La pregunta es evidente: ¿con qué fin?”, se preguntó Losantos. “Si el objetivo era contratar servicios de maquetación, resulta incomprensible cómo alguien malgasta el dinero de esa forma para enriquecer a terceros. A no ser, claro está, que el dinero no se pague por los servicios sino por quién los presta”.

La periodista recordó que las hijas de Zapatero están “acostumbradas a recibir contratos por ser quienes son”. Según su relato, durante años han cobrado de diversos medios de comunicación cantidades muy superiores a las de mercado por trabajos que, hoy en día, herramientas como ChatGPT podrían realizar de forma gratuita y “25.000 veces mejor”.

El problema judicial que se avecina

Losantos anticipó que cuando el juez Calama cite a declarar a las hijas de Zapatero, la comparecencia podría ser “memorable”, comparable a la de David Sánchez Pérez Castejón en el caso de la Oficina de Artes Escénicas.

“La primera diligencia que pedirá cualquier defensa será valorar a precio de mercado cuánto valen realmente esos informes que ellas maquetan”, explicó.

“Cuando el juez compruebe que maquetar uno de esos informes cuesta en el mercado aproximadamente 1.500 euros y ellas lo han cobrado a 50.000 euros la unidad, la situación se volverá insostenible”.

El dilema moral y penal

La colaboradora de Telemadrid planteó dos escenarios igualmente graves: O las hijas eran conscientes de que formaban parte de un entramado criminal o su padre las habría utilizado como testaferros, exponiéndolas a una posible pena de prisión.

“La sensación de impunidad que transmite esta conducta es tremenda. Cada alternativa es peor que la anterior”, concluyó Pilar Losantos. El caso forma parte de las investigaciones sobre presuntas irregularidades en la recepción de fondos vinculados a Venezuela y está pendiente de las próximas actuaciones judiciales.