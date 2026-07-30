¡Bombazo! El juez Calama ordena a la UDEF explorar los lazos familiares de Zapatero con más de tres millones de euros en el punto de mira

La cosa se pone de color hormiga para ZP.

El caso Plus Ultra ha evolucionado de una narrativa centrada en comisiones y rescates a ser una saga que involucra la familia y cuentas bancarias compartidas.

Ahora, la pieza clave la aporta la UDEF, que centra su atención en las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero y en el entramado de empresas sin actividad que giran a su alrededor, tal y como expone Tribunales en ‘El Español’.

La escena es inusual para un expresidente del Gobierno: decenas de cuentas bajo investigación, sociedades consideradas “instrumentales” y un juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, dando luz verde a la policía para hurgar en la economía doméstica del clan, incluidas las cuentas de Laura y Alba Rodríguez Espinosa.

Un giro significativo: de las comisiones al entramado familiar del dinero

Hasta hace apenas unas semanas, el caso Zapatero / Plus Ultra se describía principalmente como una conspiración de tráfico de influencias y comisiones vinculadas al rescate de la aerolínea con 53 millones de euros de dinero público durante la pandemia.

La narrativa se enfocaba en el presunto rol de Zapatero como cabeza de una red de sociedades pantalla que canalizaba fondos. La consultora Análisis Relevante, del empresario alicantino Julio Martínez Martínez, como el núcleo del circuito económico. Y la agencia de comunicación Whathefav S.L., dirigida por las hijas, como pieza clave en el desvío de dinero.

La UDEF había estimado que los beneficios supuestamente obtenidos por Zapatero y sus hijas ascendían a aproximadamente 1,9 millones de euros, desglosándose en 1,5 millones para el expresidente y 423.779 euros para Laura y Alba. Sin embargo, el nuevo giro se produce cuando la atención cambia del “cuánto” al “cómo” y al “dónde”.

El informe policial, que forma parte del caso, describe a Whathefav como una entidad sin actividad habitual relevante, utilizada como un vehículo instrumental para generar facturación ad hoc, redistribuir dinero y dar una apariencia formal a operaciones económicas en cuestión. Este planteamiento no es simplemente retórico: sugiere que la empresa de las hijas no solo sería un canal pasivo de pagos, sino una parte activa del sistema.

Empresas vacías y cuentas abultadas: el patrón que inquieta a la UDEF

El patrón que se vislumbra en los documentos policiales y judiciales más recientes combina tres aspectos:

Empresas sin actividad real ni trabajadores, que, sin embargo, reportan ingresos millonarios. Contratos y facturas que aparentan ser rutinarias por servicios de consultoría, diseño o comunicación, pero que la UDEF sospecha que enmascaran comisiones relacionadas con la mediación de Zapatero en operaciones como el rescate de Plus Ultra. Transferencias de fondos desde estas empresas hacia cuentas personales donde el expresidente y sus hijas figuran como titulares o autorizados.

En este panorama, Whathefav es identificada en los informes como el “elemento finalista” de la estructura empresarial: recibe dinero de diversas empresas ligadas a la trama y lo redistribuye mediante facturación genérica y movimientos de dinero cruzados.

Entre los pagos en la mira se encuentran importes de Análisis Relevante, consultora que brindó asesoría a Plus Ultra durante el rescate, de empresas como Gate Center, el lobby pro China vinculado al entorno de Zapatero y de firmas como Inteligencia Prospectiva, Agropecuaria Lucena o Pickashop, conectadas con el propio Julio Martínez.

A partir de este entramado, la UDEF sostiene que el principal destinatario final de los fondos obtenidos por esta red sería Zapatero y la sociedad Whathefav, administrada por sus hijas. Es un matiz relevante: ahora no solo se habla de comisiones al expresidente, sino de considerar a su núcleo familiar como parte activa de la cadena.

Las hijas en el centro del escenario: cuentas personales y pagos sin trabajo

El panorama se complica al examinar el flujo de dinero hacia cuentas personales. Los informes policiales y la información facilitada al juez Calama indican que Laura habría recibido 247.191 euros entre 2021 y 2025 en una cuenta personal vinculada a Whathefav. Alba habría percibido 199.904 euros entre 2023 y 2025 en otra cuenta similar. Y en ambas cuentas, Zapatero figura como autorizado, lo que afianza la conexión directa del expresidente con el circuito financiero.

A esto se suman las declaraciones de Julio Martínez ante la Audiencia Nacional, quien admitió que las hijas de Zapatero recibieron durante años un salario fijo de alrededor de 3.000 euros mensuales sin llevar a cabo trabajo efectivo, convirtiendo ese ingreso en una especie de “salario encubierto”.

Otro dato a tener en cuenta es que las hijas de Zapatero comenzaron en 2020 con tareas de diseño de informes y a partir de 2022 continuaron cobrando sin necesidad de trabajar, mientras los pagos se mantenían.

La sumatoria de estos datos alimenta la sospecha de que las cuentas personales de las hijas podrían haber servido para canalizar y fraccionar comisiones ilegales atribuibles a su padre a través de la empresa que ellas gestionan.

Paralelamente al trabajo de la policía, el juez José Luis Calama ha dado un paso clave al autorizar la investigación de 57 productos bancarios relacionados con Zapatero, sus hijas, su secretaria y una serie de sociedades implicadas en el caso Plus Ultra.

La directriz afecta a seis cuentas del expresidente, con movimientos que superan los 2,6 millones de euros en cinco años, provenientes de conferencias, asesorías y labores de mediación geopolítica, nueve cuentas de Laura y Alba, asociadas a la operativa de Whathefav y otros ingresos en examen y cuentas ligadas a empresas como Análisis Relevante, Gate Center o Idella Consulenza Strategica, consideradas parte del entramado que canaliza fondos al extranjero.

Además del analítico mapa de transferencias, el juez ha mostrado interés en el origen del dinero que sirvió para financiar una vivienda del expresidente y otra de su secretaria, lo que amplía la investigación hacia el patrimonio inmobiliario del círculo cercano a Zapatero.

Las cifras, según documentos judiciales, abarcan algo más que el rescate de Plus Ultra: incluyen pagos de consultoras internacionales, lobbies y entidades extranjeras en razón de conferencias y mediaciones, que la policía intenta discernir entre actividades profesionales lícitas y tráfico de influencias.