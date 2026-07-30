Qué ver este verano: la guía definitiva de entretenimiento 2026

La influencer Andrea Compton se remanga para llenarte la tele de cosas buenas que puedes ver este verano de 2026, y da un poco igual la edad o gustos que tengas porque en este vídeo recomendación hay un poco de todo.

Series para no parar

House of the Dragon (Tercera Temporada) encabeza la lista de imprescindibles, aunque divide opiniones entre quienes han leído los libros de George R.R. Martin y quienes disfrutan la serie como experiencia independiente. La polémica sobre cambios en las personalidades de los personajes no ha impedido que mantenga su relevancia, con un final de temporada previsto para agosto. Para quienes buscan análisis profundos, creadores como Jordi Maquiavelo y Cámara en Mano ofrecen comentarios semanales extensos.

El Caballero de los Siete Reinos se ha convertido en una sorpresa mayúscula. La apuesta por actores menos conocidos y un guión trabajado ha dado como resultado una serie que combina calidad narrativa con producción impecable. Aunque se recomienda haber visto Juego de Tronos primero para entender ciertas referencias y conexiones con el universo, funciona como una historia absorbente por derecho propio.

Entre los estrenos destacados de 2026, Euphoria (Tercera Temporada) presenta luces y sombras, con Zendaya como principal atractivo junto a algunos elementos estéticos notables. Hater Rivalry ha generado conversación constante en redes, perfecta para análisis, edits y especulación sobre la segunda temporada que ya está en producción.

Widows Bay (La maldición de Widows Bay) en Apple TV mezcla elementos de suspense con comedia de forma efectiva. La serie sigue a un pueblo afectado por una niebla misteriosa, contada desde la perspectiva de un alcalde escéptico que gradualmente se ve arrastrado hacia teorías conspirativas. Los personajes están bien construidos con sus respectivos clichés, lo que funciona a favor de la narrativa.

La Balear (HBO) brilla especialmente por ser del creador de Breaking Bad, presentando uno de los mejores personajes del año. Para quienes disfrutan temáticas apocalípticas, esta serie ofrece una propuesta sólida.

Entre las producciones españolas, Salvador en Netflix destaca por la actuación de Luis Tosar, aunque sin pretender cambiar paradigmas televisivos. Off Campus ya cuenta con análisis completo en video y avanza hacia su segunda temporada.

Los Bridgerton continúa siendo un éxito rotundo, con dos temporadas comentadas en profundidad. La próxima entrega se centrará en la trama de Francesca, manteniendo la fórmula que combina romance, drama y producción de época de alta calidad.

Outlander llega a su conclusión tras múltiples temporadas con altibajos, provocando reacciones emocionales intensas en su audiencia más fiel. Para quienes nunca la han visto, se presenta como una opción perfecta para maratonear durante el verano, pese a su extensa duración.

Clásicos que regresan a plataformas

Everwood ha llegado a Netflix con su doblaje castellano original, una serie que trata temas profundos mientras ofrece paz emocional. Junto a Smallville y One Tree Hill, forman el trío de series nostálgicas de los años 2000 ahora disponibles en streaming.

Para quienes buscan algo parecido a Off Campus, One Tree Hill es la recomendación directa. Smallville, pese a sus efectos especiales de época, mantiene una narrativa sólida a lo largo de nueve temporadas. Everwood se distingue por su capacidad de abrazar emocionalmente al espectador mientras aborda situaciones tremendamente complejas.

Cine: 95 películas en seis meses

Top 12 favoritas del año

Proyecto Hail Mary divide opiniones entre lectores del libro original y espectadores casuales. Con tres horas de duración, algunos encuentran múltiples finales innecesarios, mientras que quienes conocen el material original echan de menos detalles científicos más extensos. La experiencia cinematográfica funciona como obra independiente, aunque la lectura del libro aporta profundidad considerable a la trama.

15 pruebas de amor (Love Letters) es un drama francés que genera obsesión comparable a Normal People. La historia de dos mujeres que quieren tener un hijo combina drama, comedia y momentos de pura felicidad. La actuación es excepcional, con especial mención a la madre de la protagonista como personaje secundario memorable. La cinematografía cuidada completa una experiencia cinematográfica redonda.

Hoppers es una película de animación que combina ternura familiar con humor. Protagonizada por una niña amante de los animales y su abuela, logra conectar emocionalmente desde el primer segundo. La producción completa funciona como obra perfecta para todos los públicos, aunque el póster promocional no refleja adecuadamente su contenido.

Drama, con Zendaya y Robert Pattinson, sobresale por guión, fotografía e interpretaciones. La conversación que ha generado alrededor de la película amplifica su valor, convirtiéndola en fenómeno cultural más allá de sus méritos técnicos.

La chica zurda, de Taiwán, mezcla elementos fantásticos con ternura familiar. La historia de una niña y su hermana mayor, marcadas por una supuesta maldición del abuelo, está bellamente filmada. Sean Baker participa como productor, y la directora demuestra talento excepcional que merece seguimiento.

Mi amiga Eva es un romance español que aborda la insatisfacción vital y el coraje para cambiar de rumbo. Sencilla y tierna, genera identificación independientemente de la edad del espectador, planteando preguntas sobre felicidad personal y relaciones.

Five Hot Legs I Kick You era la favorita personal para los Oscar. El uso de planos sostenidos centrados en la protagonista durante la mayor parte del metraje, sin apenas mostrar a la hija, crea una inmersión total en la experiencia de maternidad desbordada y agotamiento mental.

Sorda destaca por las actuaciones de sus dos protagonistas, ofreciendo una narrativa imprescindible que merece atención inmediata.

La Comunidad de Álex de la Iglesia, vista por primera vez este año, explica perfectamente su estatus icónico en la cultura pop española. La capacidad de mantener la tensión y el interés resulta fascinante incluso décadas después de su estreno.

Tangerine, grabada completamente con iPhone, demuestra que no hacen falta grandes presupuestos para crear cine excepcional. El nivel de interpretación y la dirección de Sean Baker inspiran a creadores independientes.

Mandalorian y Grogu funciona como aventura perfecta, combinando elementos de marionetas con nostalgia de los Star Wars de los años 70. Aunque no ha tenido gran acogida en taquilla española ni críticas entusiastas generalizadas, ofrece una experiencia sencilla y emotiva para fans de la franquicia.

Sad and Beautiful World e I Swear (Incontrolable) completan el top 12. Esta última cuenta la historia de alguien con síndrome de Tourette, bien interpretada y dirigida, con equilibrio entre ternura, comedia y drama. El final evita caer en resoluciones fáciles que lastran muchas películas del género.

Estrenos comentados

Mario Galaxy 2 resulta entretenida sin alcanzar grandeza, mientras que Marty Supreme decepciona pese a momentos visuales destacados. Wuthering Heights (Cumbres Borrascosas) no cumple expectativas pese a fotografía hermosa y presencia de Margot Robbie.

El diablo viste de Prada 2 decepciona por mantener gordofobia y obsesión con estándares de belleza de la original, pese a intentos superficiales de inclusión con Ashley Graham. Los chistes sobre cuerpos y la constante referencia a hidratos y comida resultan agotadores en 2026.

Toy Story 5 divide opiniones entre quienes la consideran innecesaria y quienes disfrutan el reencuentro con los personajes, aunque ciertos elementos relacionados con imagen corporal restan valor.

Backrooms sorprende positivamente por su propuesta arriesgada y ejecución visual. La directora principal aporta frescura al género, resultando en entretenimiento efectivo.

Películas clásicas revisitadas este año incluyen The Florida Project y Tangerine de Sean Baker, además de Mamma Mia!, que ha generado nueva obsesión con su banda sonora. La película de Peaky Blinders resulta correcta técnicamente pero frustrante narrativamente al tomar decisiones cruciales de personajes fuera de la serie original.

Próximos estrenos esperados

La Odisea de Christopher Nolan reunirá a Zendaya, Robert Pattinson y Tom Holland en proyecto ambicioso. Doomsday genera expectación máxima de cara a final de año, mientras que Spider-Man promete repetir el fenómeno fan de la entrega anterior.

Dune: Part 3 incorporará a Robert Pattinson junto a Zendaya y Timothée Chalamet. Supergirl recibe críticas mixtas por parecer desfasada una década, especialmente tras la recepción tibia de Superman de James Gunn.

Yellowjackets: The Movie puede resultar en éxito rotundo o fracaso estrepitoso. Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha mantiene misterio total para quienes leen el libro antes de ver trailers, aunque el material literario sugiere adaptación sólida.

Deeper con Tom Cruise genera hype considerable, mientras que Werewolf luce increíble en su trailer reciente.

Libros: objetivo de recuperación lectora

Tras leer solo tres libros en la primera mitad del año (Sarah J. Maas, Proyecto Hail Mary y Amanecer en la cosecha), el objetivo es retomar el ritmo habitual de 20-30 libros anuales. La prioridad se centra en fantasía, género predilecto que permite escapismo total.

Recomendaciones de amigos

El círculo cercano aporta sugerencias variadas: Entrevista con el vampiro, Un momento de ternura, Supernatural, The Bookaniers, Raven’s Cola, Eternity, Los Diablos, Un cuento de verano, el K-Drama Crash Landing on You, Tiburón (clásico veraniego), Rancho Dutton (spin-off de Yellowstone), Vamos a comprar un poeta, Self Porn, Maniac en Netflix y El encargado en Disney Plus.