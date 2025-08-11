Alfonso Rojo: “¡Ojo al parche, que obreros, parados, pobres y chavales van a votar en masa a VOX!”

Mosquea un poco que la fuente sea el CIS de Tézanos y que lo haya publicado a toda página ‘El País’, antaño un diario de postín y ahora un panfleto sanchista, pero la noticia se las trae.

Por primera vez en la Historia de España un partido de derechas sin complejos es la formación política con la que más se identifican los parados, los trabajadores con menores salarios y en general los españoles que se perciben a si mismos como ‘pobres’.

Sabíamos desde hace muchos meses que la mayoría de los jóvenes de entre 25 y 18 años se inclinan por VOX, hartos de tanta gilipollez de genero, censura progre y discursos antipatriotas, pero lo de los ‘obreros’ es nuevo.

Creo inevitable que ocurra aquí lo sucedido en otros países europeos y particularmente en Francia, donde el Frente Nacional devoró literalmente al anquilosado Partido Comunista y se ha transformado en el primer partido obrero del país.

Es sólo cuestión de tiempo que algo así se complete en España, pero por el camino VOX tendría que desterrar el mínimo atisbo de pijerío y olvidarse de Sotogrande y otros mamoneos.

Tiene todo a su favor el partido de Abascal para capitalizar el trasvase de las masas populares desde la izquierda hacia el nuevo populismo y acoger en su seno a los perdedores de la globalización, a los damnificados del libre comercio y a las víctimas de las fronteras abiertas y descontroladas.

VOX ha dejado atrás el estigma de fuerza marginal y comienza a asentarse entre los sectores más vulnerables del país. Los que conviven con el centro de MENAs, se ven postergados en las ayudas públicas, padecen la okupación y sufren la delincuencia callejera.

La rápida subida en las encuestas de los de Abascal no se explica únicamente por la erosión del bipartidismo, el cáncer de la corrupción, la indiferencia de las élites y la tibieza y el desgaste de los partidos tradicionales.

Juega a su favor y estoy hablando ya de las próximas elecciones generales, el discurso antiinmigración ilegal, martilleado sin descanso, que ha calado entre quienes sienten en carne propia la crisis y no se tragan ya ni que Sánchez no iba a dejar a nadie atrás, ni que la economía va como una moto o que tenemos las calles más seguras de Occidente.

A eso se suma el énfasis en la identidad nacional, la apuesta por una España auténtica y la promesa de restaurar el orden y la seguridad

¡Ojo al parche, que esto se está poniendo interesante!