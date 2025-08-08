Alfonso Rojo: “El Polideportivo de Jumilla, el Islam y la cortina de humo del Gobierno Sánchez”

Jumilla siempre fue conocida por su vino, pero desde hace unos días no para de salir en los telediarios de las cadenas del régimen y no precisamente por la calidad de su tinto.

El atribulado Gobierno Sánchez, a quien el día en que no le estalla un nuevo escándalo de corrupción se le paran los trenes, ha sugerido que investiga para determinar si constituye ‘delito de odio’ la decisión del Ayuntamiento de la localidad murciana de dedicar exclusivamente su Pabellón de Deportes a actividades deportivas.

No para para rezos masivos durante la celebración de festividades musulmanas como el fin del Ramadán y la Fiesta del Cordero.

Según la ‘Brunete Pedrete’ mediática, que se ha activado al unísono en cuanto ha llegado la orden de La Moncloa, la medida aprobada con los votos de los 10 concejales del PP y el de VOX- es una xenofóbica limitación de los derechos de culto y libertad religiosa de los islámicos de la localidad.

En Jumilla, que tiene 27.000 habitantes, hay unos 2.000 musulmanes, muchos de ellos trabajadores del campo.

Lo del Gobierno del marido de Begoña y sus compinches periodísticos es claramente una ‘cortina de humo’, pero mal haríamos si pasáramos sobre el asunto de puntillas.

Y no sólo porque tamaña celeridad oficial contrasta con la exasperante lentitud e indiferencia con que reaccionan ante la persecución del español en Cataluña, la exaltación de los terroristas en el País Vasco o las ofensas a la religión católica.

España es un país oficialmente aconfesional, que protege la libertad de culto, lo que avala por igual la celebración de cuantos ritos tengan las distintas religiones. Y es un Estado de Derecho occidental, sustentado en la igualdad, la Ilustración, las leyes y las costumbres más avanzadas que sin duda ha alumbrado la Humanidad.

Se puede ser musulmán y celebrarlo públicamente, por supuesto, pero nunca a costa de dejar de ser demócrata, pacífico y respetuoso con el código moral, legal y cultural, que nos define, del que debemos sentirnos orgullosos.

No se admiten excepciones. Y no sólo por cuestiones de identidad, que también, sino porque la defensa de la libertad y de la igualdad no es negociable.

Me parece impecable la decisión que han tomado VOX y PP en Jumilla y a eso sumo una propuesta, que esta en el aire, pero pocos políticos formulan en voz alta: Si quieres vivir en España debes hacer un esfuerzo por aceptar sus valores y costumbres.

Reza a quien quieras, pero ten presente que no cuela eso de ser solo ‘español‘ para chupar subsidios y disfrutar de la sanidad gratuita.