Otoño caliente para Sánchez: Begoña p’alante

De vacaciones, nada.

Si este verano Pedro Sánchez no podrá descansar, el otoño será peor todavía para el líder del PSOE.

Con la justicia avanzando en sus tiempos, el último tercio del año promete ser de alta tensión. No solo es la posible imputación a los de Ferraz por financiación ilegal, hay que sumar la gran posibilidad de que Begoña Gómez tenga que sentarse en el banquillo.

Los indicios en su contra se acumulan y cada vez tiene más cara de culpable.

Bertrand Ndongo comenta este y otros asuntos junto al letrado de HazteOir, Javier María Pérez Roldán.

🚨🚨ÚLTIMA HORA: 🚌🚚La Brigada Motorizada tomó el asfalto. 🎈🛬El Escuadrón Aéreo surcó los cielos con un mensaje claro. Ahora es el turno del tercer frente. 🚤 LA FLOTA NACIONAL YA ESTÁ ACTIVADA. “POR TIERRA, MAR Y AIRE”. La #LonadelCorrupto está por todo. pic.twitter.com/dhlPBP6O4J — HazteOir.org (@hazteoir) August 7, 2025

¡Menudo culebrón el que se traen en el PSOE!

A Pedro Sánchez le llueven los problemas como si fueran confeti en una fiesta interminable.

Vamos por partes, que la cosa está que arde:

Primero, el caso Begoña Gómez, la esposa del presidente, sigue dando titulares. La están investigando por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, con sus vínculos en la Universidad Complutense y contratos a empresas como la de Juan Carlos Barrabés. La oposición, con el PP y Vox a la cabeza, no suelta el hueso y ya hablan de llevarla al banquillo. Sánchez insiste en que todo es una conspiración, pero el juez no parece muy convencido.

Luego está el hermano músico, David Sánchez (alias David Azagra), metido en un lío por su puesto en la Diputación de Badajoz. Se le acusa de tráfico de influencias, malversación y de no pisar mucho la oficina mientras vive en Portugal. ¡Menudo solista para el escándalo!

El caso Koldo es otro culebrón de los gordos. Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, está en el ojo del huracán por comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia.

La trama salpica a Ábalos, que ya está expulsado del PSOE y a un paso de ser imputado por organización criminal, cohecho y más. Y luego tenemos a Santos Cerdán, exnúmero tres del partido, que dimitió tras ser señalado por la UCO por gestionar mordidas. Hay audios donde se habla de amañar las primarias del PSOE. Cerdán sigue en prisión, y los audios no hacen más que apretar el lazo.

El caso Hidrocarburos añade más leña al fuego. Aquí entra en escena Víctor de Aldama, también en la cárcel, acusado de defraudar millones en IVA con una red de fraude en el sector de los carburantes. Hay rumores de bolsas de dinero llegando a la sede del PSOE en Ferraz, aunque no hay pruebas sólidas de financiación ilegal del partido… de momento.

Y ahora, la guinda del pastel: Huawei, Zapatero y Pepiño Blanco. Las grabaciones de la UCO apuntan a una trama paralela donde José Luis Rodríguez Zapatero y José Blanco podrían estar vinculados a negocios turbios. Koldo, que no para de tirar de la manta, habla de una red de cobros encubiertos que podría implicar a Blanco en adjudicaciones dudosas. Zapatero aparece en el radar por sus conexiones con empresas y negocios en Venezuela y Asia, aunque aquí las pruebas son más difusas.

La corrupción en España ha dado un salto cualitativo: ha pasado de la típica del político y la obra pública, a la de vender España a intereses extranjeros👇 pic.twitter.com/sEyOWbFBRT — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) July 1, 2025

La oposición, con el PP al frente, está que trina.

Ya hablan de autopistas de corrupción y han presentado querellas contra el PSOE por financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias. Vox pide elecciones ya y la reapertura del caso Delcy Rodríguez. Sánchez, en modo control de daños, pide perdón, ordena auditorías y jura que el PSOE es limpio, pero sus socios de coalición, como Sumar y ERC, empiezan a mirarlo con cara de esto no pinta bien.

En fin, Sánchez debe sentir que está en un reality show donde cada día sale un nuevo capítulo. Con Cerdán en la cárcel, Ábalos y Koldo en capilla, y los casos de Begoña, el hermano músico, los hidrocarburos y ahora lo de Huawei con Zapatero y Blanco, el PSOE parece atrapado en una telenovela sin fin.

¿Aguantará Sánchez el chaparrón o veremos un final de temporada con elecciones anticipadas?

¡Sigan sintonizando, que esto no para!