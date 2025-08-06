Alfonso Rojo: “25 millones de chinos calientes como monos y los españoles condenados a la extinción»

Andamos muy preocupados con China y raro es el experto que no vaticina que dentro de nada y por mucho que se agite Trump dominará la Tierra.

Pues no se aflijan. Mi pronóstico es que, como le ha pasado a Japón, que hace medio siglo parecía una potencia imbatible, pincharán.

No albergo la mínima duda de que el ‘Gran Dragón’ revienta a medio plazo.

Pero no será una crisis a la nipona.

No perderá la condición de ‘Nº-1’ porque surjan competidores en África, India o América Latina produciendo lo mismo más barato.

El germen de la debacle china es la política familiar impuesta por el régimen comunista en 1979.

Ese año, para frenar el crecimiento de la población, los vetustos jerarcas del Partido Comunista implantaron la ley del hijo único, estableciendo multas y severos castigos para las familias infractoras.

El acceso a la ecografía, unido a un perverso y ancestral machismo, hizo que muchos padres eliminaran a mansalva, mediante el aborto, a los bebés niñas.

Ese disparate, que estuvo vigente casi cuatro décadas, se abolió en 2015, permitiendo a las parejas tener dos hijos.

En 2021, se amplió a tres hijos, y en la actualidad, no existen límites en la cantidad de hijos por familia.

Pero una consecuencia de esa orwelliana ocurrencia es que cada joven actual tiene detrás, currando para mantenerlo, a su padre, su madre y dos pares de abuelos.

No hay que ser un genio para concluir que dentro de nada, cada uno de esos adolescentes tendrá que trabajar para pagar las pensiones de por lo menos dos padres y dos abuelos.

Tan preocupante como el futuro de las pensiones es que en China, a diferencia de lo que pasa en España y casi todos los países civilizados, hay bastantes más varones que hembras.

Tampoco para adivinar que se dispara el contingente de tíos incapaces de encontrar pareja femenina y calientes como monos.

Y eso no hay nación que lo aguante.

He leído hace un rato en Periodista Digital que, para intentar corregir tanta anormalidad, la autoridades de Pekín acaban de aprobar un ambicioso plan de subsidios, que de salida asigna 500 euros anuales, a cada niño nacido a partir del 1 de enero de 2025.

No esta mal pero llegan tarde. Y ahora el bombazo: ¿saben que tasa de natalidad tiene China? ¿Cuántos bebés nacen al año por cada mil habitantes? … 6,6.

¿Y saben cuantos críos nacen en España?

Pues sólo 6.4.

Y aquí ni ayudas, ni subsidios ni gaitas, ni políticos planificando contra el Invierno Demográfico… se lo gastan todo en fletar furgonetas de putas, en viajes en Falcón y en chiringuitos.