Segundo peor dato de toda Europa

En el primer trimestre de 2025, la deuda consolidada de la Unión Europea aumentó en casi 283.000 millones de euros según Eurostat, alcanzando 14,82 billones.

España se sitúa como el segundo país que más deuda suma, sólo por detrás de Italia, con un aumento de 46.803 millones de euros en solo tres meses. Superamos incluso a Francia, que incrementó su deuda en 40.159 millones, y dejamos muy atrás a Alemania, cuyo aumento (9.934 millones) es cinco veces menor que el nuestro en valor absoluto.

Mientras tanto, cuatro países reducen su deuda: Países Bajos (-285 M€), Letonia (-306 M€), Dinamarca (-776 M€) e Irlanda, que lidera el ajuste con -9.144 millones de euros.

Estos datos muestran una tendencia preocupante: mientras algunos Estados logran reducir su carga, España sigue acelerando en la dirección contraria. Una espiral que será cada vez más difícil de revertir.

📊 Fuente: Eurostat – Deuda consolidada de los países de la UE, T1 2025