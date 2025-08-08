Vergüenza ajena: así recompensa Yolanda Díaz a sus masajistas

Patético.

Después, van repartiendo carnés de periodistas y pidiendo la expulsión de reporteros en el Congreso.

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, almorzó en una marisquería de Bueu con periodistas palmeros.

El restaurante Peixoto, con vistas a la ría de Pontevedra, fue el lugar elegido por la líder de Sumar para mantener un agradable encuentro con sus amigos-activistas.

Entre los ‘distinguidos’ y profesionales activistas se encontraban el presentador de La noche en 24 horas, Xabier Fortes; el tertuliano habitual de La hora de la 1, Jesús Núñez Villaverde; el periodista de El País, Javier Casqueiro y el columnista de ABC, Pedro García Cuartango.

Según han declarado algunos de los asistentes, la cuenta se dividió entre todos y salió a 40 euros por cabeza. “Fue una comida de viejos amigos y compañeros”, confesó uno de los comensales a El Debate. A confesión de parte…

Bertrand Ndongo trata este y otros temas de actualidad en el ‘24×7’ de este viernes, 8 de agosto.