Esta joven de Revuelta calla la boca a la izquierda: así se vuelcan con las víctimas de la DANA

Elsa Almeda de la organización Revuelta cuenta en ‘La Segunda Dosis’ de PERIODISTA DIGITAL el papel del grupo de jóvenes con los damnificados por la DANA y su extraordinaria labor en las zonas más afectadas.

Almeda desvela que al ver las noticias sobre la devastación ocurrida en Valencia tomaron la determinación de hacer algo para ayudar así que establecieron un punto de recogida en el madrileño barrio de San Blas. Los seis jóvenes de entre 20 y 25 años, fueron los primeros en abrir un centro de recogida en todo el país y difundieron la información a través de las redes sociales.

El grupo creció exponencialmente, con unos mil voluntarios que se dedicaban a catalogar y cargar las toneladas de ayudas. Pasaron de enviar furgonetas a tráilers por la cantidad de material recolectado. Cuenta que profesionales en logística se han acercado para ayudar en la organización del material.

Desvela que ahora lo que necesitan es ayuda para distribuir de la mejor forma el material en Valencia, de manera directa a los afectados, y no como las organizaciones .

“Nosotros tenemos una política estricta de no intermediarios de ningún tipo: ninguna ONG, ni otra asociación. Toda esta solidaridad no podíamos delegarla en organizaciones de las que no nos fiamos y están demostrando que no son de fiar”.