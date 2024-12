Fernando Paz deja KO ‘la última’ de Sánchez: «El PSOE de los 100 actos contra Franco es un invento de Franco»

Fernando Paz (Madrid, 1966) es un historiador, profesor y escritor. Muy polémico por sus postulados y opiniones, fue nombrado por Vox candidato al Congreso por Albacete para las elecciones generales del 28 de abril de 2019. También ha sido colaborador en distintos medios de comunicación.

Protagoniza la nueva edición de Tiempo de hablar, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo. En su visita al plató de PERIODISTA DIGITAL ha dejado frases muy interesantes:

“Los pueblos son bastantes parecidos porque tienen un núcleo cultural parecido”

“La pelea por la educación y los medios es para influir en la población”

“Hay que ver el dinero que reciben del Gobierno algunos medios para entender sus posturas: quien paga, manda”

“En España está casi todo el pescado vendido, la obsesión de Sánchez con Franco es para movilizar a los suyos”

“La izquierda eleva el discurso del plano político al ideológico y les ha funcionado”

“El debate de Franco es por la verdad histórica, no sobre el personaje”

“El objetivo de la izquierda woke es la división”

“Si el principal partido de la izquierda española no hubiese abandonado sus funciones, la guerra civil no se hubiese producido”

“El PSOE tiene responsabilidad en la guerra civil por radicalizarse y sublevarse contra la República”

“El PSOE es el partido de los pistoleros: usaba propios y contratados para asesinar a falangistas y rivales”

“El PSOE provoca el clima guerracivilista dos años de la Guerra Civil”

“El PSOE tiene un sentido instrumental de la convivencia y patrimonial de las instituciones”

“El PSOE ya no está en el bipartidismo, está en la cooptación de la sociedad para ellos”

“El PSOE actual es un invento de Franco”

“La idea de Franco era tener una izquierda domesticada, en lugar del Partido Comunista, y un partido conservador, similar a Inglaterra”

“La Transición española se diseña en Washington, no aquí”

“En el 2004 hubo una mutación, ya no estamos en el Régimen del 78”

“El PSOE quiere eliminar a toda la oposición: en el mediático ya lo hecho, en lo político lo tienen cerca y en lo judicial están avanzando”

“El PSOE es una mafia y van a intentar destruir cualquier oposición política, mediática o judicial”

“Lo de poner en la palestra a Franco se les puede volver en contra porque se van a decir cosas que no les conviene”

“Hay un desenfoque por parte de la izquierda que niega la mitad de la historia: sus asesinatos, sus represaliados”

“Hay que devolver la historia a su lugar y no introducirla en el debate político, como hace la izquierda”

“Sánchez es un personaje amoral y utilitario, que está dispuesto a hacer cualquier cosa por el poder”

“Sánchez es su propio proyecto, no le interesa ni su partido ni su país”

“El PSOE se puede venir abajo cuando caiga Sánchez y algunos están cuidando su cortijo”

“En el PSOE y en Cataluña algo se mueve, ya se habla del postsanchismo”

“No veo que Sánchez caiga por los escándalos judiciales a menos que salga algo muy gordo”

“Estamos en un proceso de decadencia social y lo vemos en la política”

“Para que haya regeneración debe suceder algo de gran hondura”

“El sentido de la tradición es aprender de lo que se hizo bien”