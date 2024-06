Paco González replica a las críticas de Adrián Barbón (PSOE) con una brutal rajada: «No me des ninguna mierda de lección»

La rajada es de las que hacen afición.

Paco González, director de ‘Tiempo de Juego‘ (COPE), estalló contra el presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, que criticó previamente unas palabras del periodista.

El responsable del programa deportivo de los fines de semana de la cadena episcopal, con fuertes vínculos con el Principado y además reconocido seguidor del Oviedo, comentó sus impresiones sobre lo vivido en la ida de la eliminatoria de ascenso entre los del Carlos Tartiere y el Real Club Deportivo Español:

Yo jamás había visto el estadio así. De hecho, ha contado Fouto que era la asistencia más grande a un estadio asturiano en el Siglo XXI, pero aparte del color, del lleno absoluto, y el sonido. A mí el fútbol me vuelve loco, pero yo hoy no me estaba emocionando por el fútbol, me estaba emocionando por eso. La grada llena de gente joven… Asturias no es tampoco una Comunidad que pueda presumir así de mucho. De un gran futuro económico, generar empresas que atraigan… Oír el himno de Asturias en ese momento. Me he quedado, con perdón, acojonado.

Estas palabras no gustaron al presidente asturiano, que se fue a X a expresar su disgusto:

Eso provocó que este 19 de junio de 2024 Paco González le diese cumplida respuesta:

González le recordó que:

Soy hijo, nieto, bisnieto y tataranieto de asturianos. Toda mi familia nació, vivió y murió en Asturias. No te voy a tolerar ni una vez en toda tu puñetera vida que me des lecciones de cómo es de trabajadora o humilde la gente en Asturias. En tu puñetera vida me vuelvas a decir eso como si yo no supiera como es la gente en Asturias. En tu puñetera vida, Barboncito. Cuando tú no eras ni un espermatozoide, yo llevaba años yendo con mi padre a cuatro muros que quedaban en pie todavía de una casina de 20 metros cuadrados en la que vivía mi padre, sus hermanos y sus padres. Ocho personas en 20 metros cuadrados sin tabiques, sin paredes… con camastros repartidos. No me hables a mi de humildad, de orígenes humildes de los asturianos. No se te ocurra volver a hablarme de esto en tu vida.

Ahora mide lo que mide tu despacho. Y sabrás lo que son 20 metros si metes ahí a ocho personas viviendo. No te voy a tolerar que me hables a mi de gente trabajadora y humilde. Criaron a una familia de cinco hijos. No me vengas a dar ninguna lección de mierda demagógica política. Esa te la guardas para ti y los tontos que te crean ¿Vale? ¿Está quedando claro? Estoy caliente ¿eh? Pero que te quede muy claro, Barbón, Barboncito…no me seas lamefalcon.