El ‘estilo Óscar Puente’ se instala en el Parlamento murciano: el líder del PSOE le hace una peineta a López Miras

Un espectáculo bochornoso.

Pepe Vélez, líder del PSOE murciano, perpetró este 19 de junio de 2024 una escena nada edificante en el Parlamento regional.

En pleno debate sobre el Estado de la Región de Murcia, el político socialista quiso presumir de la gestión hidraúlica del Gobierno Sánchez.

El problema es que poco a poco Vélez se fue calentando durante su exposición desde la tribuna de oradores:

Y en ese momento le hizo la peineta a Fernando López Miras.

El presidente, estupefacto, preguntó:

El del PSOE, que sabía de sobra que había actuado cual Óscar Puente, dijo:

No, no ha sido. En eso está usted pendiente, en esas chorradas. No se ponga usted nervioso.