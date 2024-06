Ana Vázquez (PP) enmudece al PSOE señalando la nueva traición de sus socios al Gobierno Sánchez

Contundente.

Ana Vázquez, parlamentaria del PP en el Congreso de los Diputados, dejó en evidencia a los socialistas al demostrar que al Gobierno Sánchez le volvían a dar la puñalada trapera los socios de investidura.

En esta ocasión, el PSOE proponía que los funcionarios de prisiones sean considerados agentes de la autoridad, cuestión que a Bildu no agradó en absoluto y, evidentemente, anunció su voto en contra.

La diputada del Partido Popular fue muy clara durante su intervencióm_

Nos insultan, nos dan ultimátum, nos llaman máquina del fango, incluso nos mandan a la mierda, y hoy nos piden que les apoyemos. ¿Saben por qué? Porque han perdido las elecciones, porque ustedes no tienen el apoyo suficiente en el Congreso de los Diputados .

Aseveró que, por responsabilidad, iban a apoyar la propuesta del PSOE:

Por encima de ese puto amo deberían estar ustedes y ser responsables con sus territorios, pero veo que no lo están, nosotros sí que lo estamos, por eso, por responsabilidad con los funcionarios de prisiones, vamos a votar a favor.

Recordó que los socialistas deberían de estar calladitos y sin rechistar:

Miren, señores del PSOE, lecciones de política de Estado, ustedes ni una, tendrían que estar agachados todos debajo de los escaños. Si quieren pedirle algo en política penitenciaria, hoy ustedes no tendrían que pedirle al PP, tendrían que pedir las cosas a su socio natural, que resulta que son los herederos de quienes secuestraban y asesinaban a funcionarios de prisiones y que hoy no les van a apoyar.

Finalmente, Ana Vázquez le sugirió más firmeza a la hora de investigar los casi 400 crímenes de ETA que aún están sin resolver:

¿Por qué no le piden a su socio naturales que ayuden a esclarecer los 377 crímenes de ETA que todavía no se han esclarecido? Pídaselo con la misma fuerza con la que nos pidió a nosotros que le apoyemos para no pasar el bochorno de perder otra ley en el Congreso de los Diputados.