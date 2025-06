Ábalos tiene un cabreo mayúsculo con Sánchez y está dispuesto a cantar: «Me han utilizado»

¡Cojan palomitas!

José Luis Ábalos, ahora que vuelve a estar bien pringado después de conocerse el sórdido detalle de la ‘amiguita’ que estaba el día del registro de su casa en Valencia, opta por ir a la guerra.

En unas declaraciones a la Cadena SER, al programa ‘Hora 25‘, el exministro de Transportes no dudó en disparar contra todo bicho viviente.

El que también fuera exsecretario de Organización del PSOE reveló a la emisora de PRISA que el pendrive que Anais, más conocida como Letizia Hilton, trató de llevarse de la vivienda contiene conversaciones con mucha gente, incluido el presidente Sánchez y ministros.

Ábalos confirmó a la SER que el 23 de junio de 2025 irá a declarar al Tribunal Supremo y está dispuesto a llegar a un acuerdo con la Fiscalía.

Aseveró que fue utilizado por Santos Cerdán y Koldo García para introducir una prácticas corruptas que ya venían haciéndose en Navarra:

Soy un gilipollas, el imbécil de todo esto y he sido utilizado por Santos Cerdán y Koldo. Venían con una dinámica previa de corrupción desde Navarra y me penetraron en el ministerio, donde me presionaron para tratar de influir en las contrataciones.